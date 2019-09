Leipzig (dpa/sa) - Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwartet am Samstag wechselhaftes Wetter. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 21 Grad Celsius, im Harz bei maximal 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte. Tagsüber könne es gelegentlich etwas Regen geben. In der Nacht zu Sonntag bleibt es hingegen trocken. Die Werte sinken dann auf 11 bis 8 Grad.

Am Sonntag zeigt sich der Himmel teils stark bewölkt, am Nachmittag könne es deshalb auch wieder vereinzelte Schauer geben, so der DWD. Die Temperaturen erreichen in der Spitze 19, in höheren Lagen 16 Grad. In der darauffolgenden Nacht fallen die Werte wieder in den einstelligen Bereich.