Leipzig (dpa/sn) - Warm und trocken wird es in Sachsen in den kommenden Tagen - zumindest bis zum Wochenende. Der Dienstag bringe zunächst viel Sonne, sagte eine Sprecherin vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad. Am Mittwoch können die Temperaturen auf bis zu 27 Grad klettern.

Am Donnerstag kündigen sich erste Vorläufer eines Tiefdruckgebietes an, das von Westen her aufzieht. "Dann wird es deutlich kühler", sagte die Meteorologin. In Sachsen überschreiten die Werte nur noch knapp die 20-Grad-Marke, hinzu kommen viele Wolken. Es bleibt jedoch weitestgehend trocken.

Zum Wochenende hin verstärkt sich dieser Trend: "Mit Glück erreichen wir am Samstag noch 20 Grad, wahrscheinlich liegen die Werte eher darunter", sagte die DWD-Sprecherin. Dann könne es auch zu leichten Regenfällen kommen. In den Nächten sinken die Werte in den einstelligen Bereich.