Leipzig (dpa/sn) - In Sachsen lassen die Niederschläge in den kommenden Tagen nach. Prognosen des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig zufolge kommt es am Donnerstag noch zeitweise zu leichten Regenfällen. Von Freitag an wird es dann trocken, trotz weiterhin dichter Bewölkung. Dann kann sich sogar vermehrt die Sonne zeigen. Die Temperaturen pegeln sich tagsüber bei rund zehn Grad ein, nachts sinken sie in den niedrigen einstelligen Bereich.