Leipzig (dpa/sn) - Das Sturmtief "Sabine" hat in der Nacht zu Montag in Sachsen-Anhalt einige Schäden hinterlassen. In Arnstein riss der Wind ein Scheunendach herunter, auf der Bundesstraße 189 wurde eine Autofahrerin vom Wind von der Straße abgedrängt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Es kamen keine Menschen zu Schaden.

Autofahrer brauchen wegen Verkehrssperrungen aber mitunter Geduld: Zwischen Beese und Messdorf war ein Bahnübergang komplett gesperrt und voraussichtlich erst ab 12 Uhr wieder befahrbar. Bei der Schleuse Hohenwarthe blockierte ein Strommast die Straße.