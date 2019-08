Leipzig (dpa) - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind am Wochenende wieder Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke möglich. "Der Sommer kommt zurück und bleibt uns auch erstmal erhalten", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen in Leipzig. Zunächst stehe ein sonniger und warmer Freitag mit Werten von 27 bis 30 Grad an. In der Nacht werde es sternenklar, die Temperaturen fallen dann auf etwa 15 Grad in den Städten und neun Grad auf dem Land ab.