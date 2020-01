Regnerisches Wochenende in Thüringen erwartet

Leipzig (dpa/th) - Das erste Wochenende des neuen Jahres wartet in Thüringen mit wechselhaftem Wetter auf. Bereits für den Freitag wurden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Leipzig vermehrt Regen erwartet. Die Höchstwerte bewegen sich demnach zwischen 4 und 9 Grad. In höheren Lage seien nur rund 2 Grad möglich, hinzu komme ein starker bis stürmischer Wind.

Auch am Samstag sieht es Prognosen zufolge ähnlich aus: Demnach bleibt es bewölkt und regnerisch - und die Temperaturen pendeln sich bei etwa 5 Grad ein. Erst am Sonntag soll es dann trockener und auch etwas kühler werden.

Bereits am Montag kann es laut DWD wieder milder werden. Die Werte klettern voraussichtlich auf bis zu 7, in der Wochenmitte sogar bis knapp über 10 Grad. Auch das Niederschlagsrisiko nehme dann wieder zu.