Leipzig (dpa) - Sachsen erwartet ein wechselhaftes erstes Wochenende in 2020 mit Regen und Wind. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte, sollten sich im Laufe des Freitags vermehrt Wolken bilden - am Abend dann möglicherweise mit ersten Niederschlägen. Die Maximalwerte bewegen sich demnach zwischen 4 und 9 Grad. In höheren Lagen wurden Werte nur knapp über dem Gefrierpunkt erwartet.

Der Samstag wird dann voraussichtlich ungemütlich: Bei Temperaturen von 5 bis 7 Grad und stärkerem Wind soll es zu schauerartigen Niederschlägen kommen. Die Wolkendecke bleibt auch am Sonntag wohl bestehen. Dann werde es etwas kühler und auch wieder trocken - am Morgen sollten Autofahrer auf mögliche Glätte achten.

Die neue Woche startet laut Prognosen wieder milder und niederschlagsfrei. Zur Wochenmitte seien Werte um die 10-Grad-Marke möglich. "Der Winter wartet weiterhin in Sibirien", sagte ein Meteorologe.