Orkanartige Böen in Sachsens Hochlagen

Leipzig (dpa/sn) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntag vor orkanartigen Böen im Erzgebirgskreis oberhalb von 1000 Metern gewarnt. Auf dem Fichtelberg sei in der Nacht zum Montag mit Böen von bis zu 95 Kilometern in der Stunde zu rechnen, hieß es auf der DWD-Webseite. Die Meteorologen warnten vor herabstürzenden Ästen und Dachziegeln. Aufenthalte im Freien sollten möglichst vermieden werden.

Am Montag sei mit Sturmböen zu rechnen. Es werden Temperaturen von 8 bis 12 Grad erwartet. In der Nacht zum Dienstag könnte es laut Meteorologen in den Lagen über 800 Metern schneien.