Leipzig (dpa) - Der Winter hält sich in Sachsen zum Start des neuen Jahres weiterhin zurück. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte, verbleiben die Temperaturen in den kommenden Tagen im positiven Bereich. Lediglich in den Nächten pendeln sie sich um den Gefrierpunkt ein. Nach einem sonnigen Donnerstag soll es laut DWD-Prognosen von Freitag bis Sonntag wolkig werden. Dazu kommt leichter Regen, der im Bergland zu Schnee werden kann. Nach einem geringen Temperaturabfall zum Wochenwechsel könnte es in der kommenden Woche aber nochmals milder werden.