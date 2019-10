Leipzig (dpa/th) - Bevor es deutlich kühler wird, stehen in Thüringen noch einige freundliche Herbsttage an. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken erreichen die Temperaturen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig maximal 21 Grad, in höheren Lagen bis zu 18 Grad. Nachts sinken die Werte in den einstelligen Bereich ab.

Bis Sonntag soll es trocken bleiben. In der Nacht zum Sonntag ziehen jedoch dichtere Wolken auf und bringen erste Schauer mit sich. Im Tagesverlauf ziehe dann eine Kaltfront über den Freistaat hinweg, sagte ein DWD-Sprecher. Die Folge sind Regen und deutlich kühlere Werte in der darauffolgenden Woche.

Am Montag sind noch einmal 14 Grad möglich. Ab Dienstag steigen die Werte aber kaum über die Zehn-Grad-Marke. Ab Mitte der Woche könne es in den Nächten auch zu Bodenfrost kommen, sagte der Sprecher.