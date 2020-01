Leipzig (dpa/sn) - Die Menschen in Thüringen können in dieser Woche mit milderen Temperaturen rechnen. "Der Frühling kommt. Zumindest vorerst", sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig am Montagmorgen. Am Dienstagmorgen müssen Autofahrer im Land voraussichtlich aber noch ihre Scheiben freikratzen und vorsichtig fahren - es kann zu Glatteis kommen. Im Laufe des Dienstags wird das Wetter den Angaben zufolge dann windig und regnerisch, aber auch wärmer bei 8 bis 13 Grad. Am Wochenende kühlt es voraussichtlich wieder langsam ab.