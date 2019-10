Leipzig (dpa/sn) - Bevor es deutlich kühler wird, stehen in Sachsen noch einige milde Herbsttage an. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig liegen die Höchstwerte bei einem Mix aus Sonne und Wolken bis einschließlich Samstag bei rund 20 Grad. Lediglich in höheren Lagen seien maximal 18 Grad möglich. In den Nächten sinken die Temperaturen in den einstelligen Bereich ab.

Bis Sonntag soll es voraussichtlich trocken bleiben. Dann ziehe jedoch eine Kaltfront über Sachsen hinweg und bringe auch einige leichte Schauer mit sich, sagte ein DWD-Sprecher.

Die Temperaturen gehen in der kommenden Woche spürbar zurück. Die Werte liegen tagsüber bei höchstens zehn Grad. Ab Mittwoch könne es in den Nächten auch zu Bodenfrost kommen, sagte der Sprecher. In Lagen ab 800 Metern sei dann auch Schneeregen möglich.