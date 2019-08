Hitze und Gewitter-Gefahr in Sachsen: Abkühlung in Aussicht

Leipzig (dpa/sn) - Die Menschen in Sachsen sollten sich am Wochenende auf hohe Temperaturen und starke Gewitter einstellen. "Der Sommer holt noch mal richtig aus", sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig am Freitag. Der Freitag bringe zunächst Höchstwerte von 27 bis 30 Grad mit sich. Am Nachmittag könne es dann heftige Gewitter in den höheren Lagen geben.