Erfurt (dpa/th) - Wegen des aufziehenden Sturmtiefs "Sabine" stoppt die Erfurter Bahn ihren Zugverkehr in Thüringen. Ab Sonntagabend, 20.00 Uhr, werde der Bahnverkehr schrittweise eingestellt, teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Ein Notverkehr durch Busse könne nicht gewährleistet werden. Die Erfurter Bahn betreibt mehrere Regionalstrecken in Thüringen. Bundesweit eingestellt ist der Fernverkehr der Deutschen Bahn, die Züge enden nach Angabe der Bahn an geeigneten Bahnhöfen. An größeren Knotenbahnhöfen sollen Züge bereitgestellt werden, in denen sich gestrandete Reisende aufhalten können. Ob dies auch auf dem Erfurter Hauptbahnhof der Fall sein wird, stand einem Bahnsprecher zufolge zunächst noch nicht fest.