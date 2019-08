Suhl/Leipzig (dpa/th) - In Teilen Südthüringens müssen die Menschen mit starken Unwettern rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Montagmittag vor Gewittern und Blitzeinschlägen in den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen und Hildburghausen sowie in der kreisfreien Stadt Suhl. Dabei handelt es sich um eine amtliche Warnung der Stufe zwei von vier.