Leipzig (dpa) - Der Sommer zeigt sich in den letzten August-Tagen von seiner schwül-warmen Seite. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurden am Dienstag verbreitet 30 bis 32 Grad Celsius gemessen, wie Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig sagte. Dazu war es recht feucht und kaum windig. "Die Luft steht", sagte Hain. Für die Jahreszeit sei das Wetter nicht ungewöhnlich.