Klingenthal (dpa/sn) - Der Wintereinbruch in der Nacht zum Dienstag beschert den sächsischen Skigebieten nach zuletzt großen Verlusten Hoffnung auf eine Trendwende in den anstehenden Winterferien. Bisher sei der Skibetrieb kaum möglich gewesen, sagte Anne-Katrin Zengler vom Skigebiet Mühlleiten im vogtländischen Klingenthal der Deutschen Presse-Agentur.

"An einen derart schneearmen, milden Winter in unserer Höhenlage kann ich mich nicht erinnern", fügte die Mitarbeiterin der Tourist-Information an. Nun soll der Lift in rund 800 Metern Höhe täglich öffnen. "Wir hoffen, die nächsten Tauwetter-Phasen bleiben aus."

Laut Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig ist der Winter bisher ein Totalausfall. Die Wetterstationen in Sachsen verzeichneten durchschnittlich für den Dezember und Januar fast drei Grad zu milde Temperaturen und viel zu wenig Niederschlag.