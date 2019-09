Sturmtief "Mortimer" entwurzelt Baum in Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Sturmtief "Mortimer" hat in der Nacht zu Montag in Kaiserslautern einen Baum entwurzelt, der auf das Dach eines parkendes Autos gestürzt ist. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro, wie die Beamten mitteilten. Ein weiterer Wagen sei leicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Alarmiert hatte die Polizei eine Autofahrerin kurz nach Mitternacht, weil der umgestürzte Baum die Straße versperrt hatte. Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand.

Der Sturm hat den Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz anders als im Norden Deutschlands nicht groß beeinträchtigt. Einer Sprecherin der Deutschen Bahn zufolge kam es infolge von "Mortimer" im Regionalverkehr nicht zu umfassenden Verspätungen oder Zugausfällen. Allerdings war nach Angaben der Bahn auf der Strecke der Regionalbahn 64 zwischen Kaiserslautern und Waldfischbach aufgrund von Sturmschäden kein Zugverkehr möglich. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.