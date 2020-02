Schwerin (dpa/mv) - Der vierte Sturmtag in Folge hat Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch noch einmal Böen der Stärke elf beschert. Die stärkste wurde am Dornbusch auf Hiddensee mit 113 Kilometern pro Stunde gemessen, wie Uwe Ulbrich vom Wetterdienst Meteomedia sagte. Die Fährreederei Scandlines strich die Fährverbindungen zwischen Rostock und Gedser ab dem Morgen. Der Betrieb sollte nach dem Abflauen des Windes am Abend wieder aufgenommen werden. Der Verkehr der Reederei Hiddensee ruhte den ganzen Mittwoch zwischen Schaprode auf Rügen und Vitte auf Hiddensee.

Beim Zusammenstoß mit einem entwurzelten Baum wurde bei Güstrow eine Autofahrerin schwer verletzt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, prallte die 30-Jährige am Dienstagabend auf der Landesstraße 37 bei Hoppenrade mit ihrem Wagen gegen den quer auf der Straße liegenden Baum. Die Frau aus dem Landkreis Rostock kam per Rettungswagen in eine Klinik. Die Straße war zwei Stunden gesperrt.

Die Verwaltung der landeseigenen Schlossparks warnte vor Gefahren durch herabfallende Äste in den historischen Anlagen. Einzelne Wege-Abschnitte wurden gesperrt, nachdem Bäume umgestürzt und Äste abgebrochen waren. "Die Bevölkerung wird gebeten, diese Absperrungen und Warnungen ernst zu nehmen", sagte die Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen, Pirko Zinnow. Die historischen Park- und Gartenanlagen der Staatlichen Schlösser und Gärten in MV sollten vorerst mit äußerster Vorsicht betreten werden. Bisher seien in den landeseigenen Schlossgärten und -parks aber relativ geringe Schäden zu verzeichnen. Die Parks der Schlösser Wiligrad, Ludwigslust und Hohenzieritz sind demnach am stärksten betroffen. Dort entwurzelten die Stürme der vergangenen Tage einzelne Bäume und verursachten größere Brüche. "Derzeit werden Sicherungsarbeiten in den Anlagen vorgenommen", sagte Zinnow. Die Beräumung sei aufgrund der aktuell aufgeweichten Flächen und des widrigen Wetters erst in den nächsten Wochen möglich.

Der Schlosspark Ludwigslust war vor gut zwei Jahren von Orkan "Xavier" bereits schwer getroffen worden. Rund 900 Bäume wurden damals umgerissen. Die Folgen sind noch heute sichtbar. "Die betroffenen Bäume im Schlosspark Ludwigslust wurden und werden im Rahmen der jährlichen Parkpflegemaßnahmen standort- und artengetreu nachgepflanzt", sagte Zinnow.

In den waldartigen Parkregionen setze die Gartenverwaltung auf die natürliche Walderneuerung durch Selbstaussaat der gesunden Parkbäume. Die bereits wachsenden Bestände würden jährlich so selektiert, dass das Bild später wieder der historischen Gestaltungsintention entspricht.

Das Abflauen des Windes am Mittwochabend und Donnerstag könnte lediglich eine Atempause sein. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes deutet sich am Sonntag erneut eine Sturmlage für große Teile Deutschlands an. "Für Details ist es allerdings noch etwas zu früh", sagte Jens Bonewitz von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch.