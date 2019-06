25. Juni 2019, 11:04 Uhr Wetter Was bei Hitze hilft

Deutschland erwartet eine heiße Woche mit Temperaturen bis zu 40 Grad. Ein paar Tipps, wie man am besten kühl bleibt.

Heiß, heißer, am heißesten: Deutschland erwartet diese Woche Temperaturen bis zu 40 Grad. Vorläufiger Hitze-Höhepunkt wird wohl der Mittwoch. Bestes Badewetter also. Doch abseits vom Urlaubsfeeling kann so eine Hitze auch anstrengend und sogar gefährlich werden. Und davon abgesehen stellen sich auch ganz praktische Fragen: Welches ist das beste Deo? Gibt es Kleidervorschriften im Büro? Und was isst ich man bei dieser Hitze, wenn man sich nicht nur von Eis ernähren will? Hier einige Tipps, wie Sie sicher und kühl durch die Woche kommen.

Für die Gesundheit

Ab 35 Grad wird es für Menschen gefährlich. Warum es besser ist, im entspannten Ruhemodus vor sich hin zu dösen statt sich mit kalten Duschen zu quälen, lesen Sie hier.

Und wie Sie im Ernstfall, zum Beispiel bei einem Hitzeschlag, richtig reagieren, erfahren Sie hier.

Falls Sie schon immer mal wissen wollten, was bei diesen hohen Temperaturen eigentlich im Körper passiert, hier wird es erklärt.

Nicht nur Menschen leiden bei Hitze, sondern auch Haustiere. So können Sie ihnen helfen.

Und falls Sie es bei der Hitze ruhig angehen lassen wollen: Hier erfahren Sie, in welcher Hängematte es sich am besten faulenzen lässt.

Der richtige Sonnenschutz

Der Deutsche Wetterdienst warnt dieser Tage nicht nur vor der Hitze, sondern auch vor einer sehr hohen UV-Strahlung. Umso wichtiger ist da der richtige Sonnenschutz. Bei dem Thema gibt es gefährlich viel Irrglaube. Was Sie wissen sollten, wenn Sie in der Sonne brutzeln wollen, erfahren Sie hier.

Und welche Sonnencremes im Test gut abschnitten, lesen Sie hier.

Schweiß - und was Sie dagegen tun können

Wie viel Schweiß ist an so einem Tag normal? Brauche ich ein aluminiumfreies Deo und wie wirkt sich die Achselrasur aus? Eine Dermatologin erklärt, wie Sie stressfrei transpirieren.

Und falls Sie gerne auf Aluminium verzichten möchten: Ein Experten-Team hat neun Deos getestet.

Kühle Kleidung

Der Kühlungsfaktor von Unterwäsche wird oft unterschätzt. Hier finden Sie ein paar Modelle, mit denen die heißen Tage angenehmer werden.

Und für mutige Männer: Bauchfreie Tops sind gerade modern.

