Bis 38 Grad am Dienstag und steigende Gewittergefahr



Zum Start der Sommerferien wird es in Bayern wieder heißer. Mit Höchstwerten von 26 bis 32 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Sonntag überwiegend trockenes Wetter voraus. Lediglich an den Alpen und im Alpenvorland könnte es vereinzelt Gewitter geben. Dort sollen die Schauer in der Nacht zu Montag abklingen.

Ab Montag wird es dann wieder heiß - zwischen 32 und 37 Grad sind möglich. Vereinzelt sind Gewitter möglich, lokal können sie auch kräftig sein. Der DWD erwartet Starkregen, Hagel und Böen, teils auch Sturm. In der Nacht zu Dienstag soll es trocken bleiben. Danach bleibt es bayernweit heiß, mit Temperaturen bis zu 38 Grad.

Aufgrund der starken Wärmebelastung warnt der DWD weiterhin vor einer hohen Waldbrandgefahr.



Auch im Norden wird es heiß, der Montag bringt Höchsttemperaturen um die 22 bis 30 Grad, der Dienstag bis 33 Grad. Bereits in der Nacht zum Dienstag sind Schauer mit lokalen Gewittern nicht ausgeschlossen. Tagsüber kommt es am Dienstag dann besonders in Schleswig-Holstein zu teils kräftigen Gewittern mit Unwettergefahr durch Starkregen, ab Nachmittag treffen die Gewitter dann auch Mecklenburg-Vorpommern.