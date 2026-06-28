Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Und noch ein Rekord: Wärmste Nacht in Deutschland
Temperaturen bis 42 Grad erwartet
Erneut Temperaturrekord in Deutschland: 41,5 Grad gemessen
Polizei: Schäden auf A2 werden größer
Bewusstlos in der Dachgeschosswohnung - Kölner Feuerwehr im Dauereinsatz
630 Menschen bleiben im Zug ohne Klimaanlage stecken
Mehr als 600 Passagiere sind ohne Klimaanlage in einem Zug aus Hamburg Richtung Prag in der Prignitz gestrandet. Drei Menschen kamen mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus, wie Kreisbrandmeister Christian Reisinger mitteilte. Ein Baum war im Zuge eines Sturms am frühen Samstagabend auf eine Oberleitung gefallen und der Zug der tschechischen Bahn verlor seinen Fahrstrom.
Ohne Strom fiel die Klimaanlage aus und die Türen blieben verschlossen, wie es hieß. Die Einsatzkräfte öffneten die Türen, teils mussten sie dafür Bäume aus dem Weg sägen. Im Zug, in dem es laut Reisinger mittlerweile etwa 40 Grad hatte, sichteten die Einsatzkräfte die etwa 630 Passagiere.
Zwei Menschen kamen mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus. Kinder, Schwangere und ältere Menschen brachte die Feuerwehr als Erstes aus dem heißen Zug, der Rest musste dort ausharren. Nach mehreren Stunden kam um kurz vor 23.00 Uhr eine Diesellok, die den Zug nach Karstädt zog. Dort stellte sich heraus, dass es keine Weiterfahrt mehr gibt.
Die Einsatzkräfte bauten in einer Sporthalle ein Notlager auf, in dem die Passagiere übernachten konnten. Es wurden Kinderbetten, Spielzeug und Bierzeltgarnituren vorbeigebracht. „Es war eine ruhige Atmosphäre“, sagte Reisinger. Eine Person kam von dort aus mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus, einige andere wurden noch in der Nacht von Bekannten abgeholt. Am Morgen brachten Linienbusse die etwa 500 Menschen laut Reisinger zum Bahnhof nach Karstädt, wo sie mit zwei ICEs weiterreisen konnten.
In Gransee (Landkreis Oberhavel) strandeten am Samstagnachmittag ebenfalls Passagiere eines Regionalzuges. Die Menschen mussten zwei bis drei Stunden ohne Klimaanlage aushalten, bevor der technische Defekt behoben wurde und der Zug weiterfuhr, teilte die Bundespolizei mit. 70 Fahrgäste stiegen zwischendurch auf der offenen Strecke aus dem Zug aus.
Ohne Strom fiel die Klimaanlage aus und die Türen blieben verschlossen, wie es hieß. Die Einsatzkräfte öffneten die Türen, teils mussten sie dafür Bäume aus dem Weg sägen. Im Zug, in dem es laut Reisinger mittlerweile etwa 40 Grad hatte, sichteten die Einsatzkräfte die etwa 630 Passagiere.
Zwei Menschen kamen mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus. Kinder, Schwangere und ältere Menschen brachte die Feuerwehr als Erstes aus dem heißen Zug, der Rest musste dort ausharren. Nach mehreren Stunden kam um kurz vor 23.00 Uhr eine Diesellok, die den Zug nach Karstädt zog. Dort stellte sich heraus, dass es keine Weiterfahrt mehr gibt.
Die Einsatzkräfte bauten in einer Sporthalle ein Notlager auf, in dem die Passagiere übernachten konnten. Es wurden Kinderbetten, Spielzeug und Bierzeltgarnituren vorbeigebracht. „Es war eine ruhige Atmosphäre“, sagte Reisinger. Eine Person kam von dort aus mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus, einige andere wurden noch in der Nacht von Bekannten abgeholt. Am Morgen brachten Linienbusse die etwa 500 Menschen laut Reisinger zum Bahnhof nach Karstädt, wo sie mit zwei ICEs weiterreisen konnten.
In Gransee (Landkreis Oberhavel) strandeten am Samstagnachmittag ebenfalls Passagiere eines Regionalzuges. Die Menschen mussten zwei bis drei Stunden ohne Klimaanlage aushalten, bevor der technische Defekt behoben wurde und der Zug weiterfuhr, teilte die Bundespolizei mit. 70 Fahrgäste stiegen zwischendurch auf der offenen Strecke aus dem Zug aus.
Berliner Sommerbäder ausgebucht
Schon seit dem Morgen gibt es für die Berliner Sommerbäder keine Tickets mehr. Laut der Webseite der Berliner Bäder werden nur noch Menschen eingelassen, die bereits ein Zeitfenster-Ticket gebucht haben oder ein Abo besitzen. Lediglich für das Kinderbad Monbijou gab es Stand 11.50 Uhr noch wenige Tickets.
Schon am Samstag waren die Sommerbäder komplett voll. An mehreren Bädern waren die Warteschlangen zu lang, nicht alle Wartenden konnten eingelassen werden. Nach der Rekordhitze am Samstag werden in Berlin und Brandenburg auch heute Temperaturen von 38 bis 41 Grad erwartet.
Schon am Samstag waren die Sommerbäder komplett voll. An mehreren Bädern waren die Warteschlangen zu lang, nicht alle Wartenden konnten eingelassen werden. Nach der Rekordhitze am Samstag werden in Berlin und Brandenburg auch heute Temperaturen von 38 bis 41 Grad erwartet.
18-Jähriger nach 45 Minuten vom Grund eines Sees gerettet
In einer intensiven Suchaktion auch mit Tauchern und Helikopter ist ein vermisster 18-Jähriger vom Grund des Essener Baldeneysee gerettet worden. Eine Gruppe junger Leute hatte sich am Seeufer aufgehalten, der 18-Jährige sprang zur Abkühlung ins Wasser, tauchte aber nicht mehr auf. Rund 45 Minuten später wurde die vermisste Person von Tauchern am Grund des Sees entdeckt, an Land geholt und wiederbelebt, wie die Feuerwehr berichtete.
An der Suche waren Feuerwehr und der DLRG beteiligt, der im Sommer mit zwei Rettungsbooten vor Ort ist und innerhalb kürzester Zeit an der Einsatzstelle eintraf. Eine Drohneneinheit und ein Hubschrauber der Polizei unterstützten die Aktion. Der junge Mann wurde „unter fortlaufender Reanimation“ in eine Klinik gebracht.
An der Suche waren Feuerwehr und der DLRG beteiligt, der im Sommer mit zwei Rettungsbooten vor Ort ist und innerhalb kürzester Zeit an der Einsatzstelle eintraf. Eine Drohneneinheit und ein Hubschrauber der Polizei unterstützten die Aktion. Der junge Mann wurde „unter fortlaufender Reanimation“ in eine Klinik gebracht.
Worauf man an heißen Tagen achten sollte
- Frische Tipps bei hohen Temperaturen Schattenplätze suchen, Kräutertee trinken oder mittags einfach mal ein Schläfchen machen: So lässt es sich an heißen Tagen aushalten.
- Aufgeheizte Wohnung Was kann man tun, damit die eigene Wohnung oder das Haus trotz schlechter Voraussetzungen nicht zum lebensfeindlichen Ort wird?
- Den Körper bei Hitze verstehen Warum der zweite oder dritte Hitzetag besonders gefährlich ist - und man sich mehrmals am Tag wiegen sollte
- Risiko Badesee Über das Wochenende gab es mehrere tödliche Badeunfälle in Deutschland. Was man beachten sollte.
- Gewitter-Mythen Vielerorts werden heute noch Unwetter erwartet. Doch was ist wirklich gefährlich, und was Mythos? Ein Realitätscheck
- Cooles Essen für heiße Tage Die besten Rezepte für kalte Gerichte – von Melonen-Feta-Salat über Gazpacho bis zum Grillgemüse-Cracker.
Feuerwehr rettet Baby, das sich im Auto eingeschlossen hat
Bei hohen Temperaturen hat sich ein Baby in Oberfranken selbst im Auto eingeschlossen. Der 24 Jahre alte Vater gab seinem acht Monate alten Sohn am Samstagvormittag in Rödental nahe der Grenze von Bayern zu Thüringen den Wagenschlüssel, während er einige Gegenstände in den Kofferraum einlud. Der kleine Junge drückte auf den Knopf für die Zentralverriegelung – und war eingeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt stand das Auto in der Sonne und die Außentemperatur betrug bereits 28 Grad. Weil der Vater keinen Zweitschlüssel für den Wagen in der Nähe hatte, rief er die Feuerwehr. Einsatzkräfte schlugen die Scheibe ein und retteten das Kind nach einer Viertelstunde aus dem Auto. Der acht Monate alte Junge blieb den Angaben zufolge unverletzt.
Ist noch Platz im Freibad?
Wie voll sind die Freibäder? Seit diesem Sommer können sich die Münchnerinnen und Münchner in Echtzeit darüber informieren, wie sehr sich die Menschen auf den Liegewiesen schon drängen. Ein Blick darauf verrät aktuell: Noch ist gut Platz in allen Freibädern. Hier können Sie selbst nachschauen:
Und noch ein Rekord: Wärmste Nacht in Deutschland
Die vergangene Nacht war nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen in Deutschland. Der Rekord wurde im ostsächsischen Kubschütz aufgestellt, dort sank die Nachttemperatur nicht unter 29,4 Grad.
Temperaturen bis 42 Grad erwartet
In der Nacht kühlte es kaum ab, jetzt wird es in Deutschland noch einmal richtig heiß, wobei sich der Extremhitzeschwerpunkt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunehmend Richtung Osten verlagert. Hier sind am Sonntag Höchstwerte von 39 bis 41 Grad möglich, in der Lausitz sogar von 42 Grad. Damit wäre der gerade erst aufgestellte Temperraturrekord vom Samstag schon wieder gebrochen. In den übrigen Teilen Deutschlands werden 32 bis 38 Grad erwartet, an der Küste könnte es kühler werden.
Der DWD sieht zudem Unwetter-Potenzial durch heftigen Starkregen, schwere Sturmböen und großen Hagel. Am Vormittag ist vor allem der Norden betroffen mit gebietsweise schweren Gewittern von Ems- und Ostfriesland bis nach Schleswig-Holstein. Später am Tag können sich dem Wetterdienst zufolge vor allem in der Osthälfte, vereinzelt aber auch im Westen des Landes schwere Gewitter entladen.
In der Nacht zum Montag ziehen demnach aus Westen und Südwesten neue, teils schwere Gewitter, heran. Gebietsweise sei dann auch "mehrstündiger Starkregen zwischen 30 und 50, lokal bis 70 Liter pro Quadratmeter binnen weniger Stunden" möglich.
Auch für Montag meldet der DWD über der Mitte und der Südosthälfte Deutschlands Schauer und teils kräftige Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. Die Temperaturen kühlen etwas ab, mit Höchstwerten zwischen 25 und 29 Grad, wobei im Osten und Südosten lokal auch noch bis 31 Grad möglich sind.
Der DWD sieht zudem Unwetter-Potenzial durch heftigen Starkregen, schwere Sturmböen und großen Hagel. Am Vormittag ist vor allem der Norden betroffen mit gebietsweise schweren Gewittern von Ems- und Ostfriesland bis nach Schleswig-Holstein. Später am Tag können sich dem Wetterdienst zufolge vor allem in der Osthälfte, vereinzelt aber auch im Westen des Landes schwere Gewitter entladen.
In der Nacht zum Montag ziehen demnach aus Westen und Südwesten neue, teils schwere Gewitter, heran. Gebietsweise sei dann auch "mehrstündiger Starkregen zwischen 30 und 50, lokal bis 70 Liter pro Quadratmeter binnen weniger Stunden" möglich.
Auch für Montag meldet der DWD über der Mitte und der Südosthälfte Deutschlands Schauer und teils kräftige Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. Die Temperaturen kühlen etwas ab, mit Höchstwerten zwischen 25 und 29 Grad, wobei im Osten und Südosten lokal auch noch bis 31 Grad möglich sind.
Mehrere Autobahnen gesperrt, Gefahr durch Blow-ups
Auf Autobahnen kann es durch die Extremhitze zu sogenannten Blow-ups kommen, bei denen die Fahrbahndecke plötzlich aufplatzt. Auf der A2 Richtung Hannover gibt es seit Donnerstagvormittag eine Sperrung wegen Hitzeschäden. Zwischen Burg-Ost und Burg-Zentrum ist die Autobahn in dieser Richtung bis voraussichtlich heute Nachmittag gesperrt, berichtet der ADAC. Auch der Abschnitt zwischen Ziesar und Wollin (Potsdam-Mittelmark) in Fahrtrichtung Potsdam ist von Hitzeschäden betroffen.
Auf der A93 muss der linke Fahrstreifen bis voraussichtlich kommende Woche zwischen Weiden-Süd und Luhe Wildenau in Richtung Regensburg gesperrt werden. Auf der A9 bei Ingolstadt sind in beiden Richtungen Reparaturarbeiten infolge von Blow-ups nötig. Auch auf der A10 wurden Hitzeschäden festgestellt, dort ist zwischen Berlin-Marzahn und Hellersdorf in Richtung Frankfurt (Oder) der linke Fahrstreifen dicht. Auf der A7 im Süden Hamburgs bleibt ebenfalls ein Fahrstreifen in Richtung Norden über das Wochenende gesperrt.
Keine Straßenbahnen in Nürnberg und Leipzig bis Montagfrüh
Wegen Hitzeschäden fahren in Nürnberg vorübergehend keine Straßenbahnen. Der Straßenbelag sei wegen der Hitze an einigen Stellen weich geworden, sodass Straßenbahnen nicht mehr sicher fahren können, teilten die Nürnberger Verkehrsbetriebe VAG mit. Der Betrieb bleibt demnach den ganzen Sonntag eingestellt. Stattdessen fahren Ersatzbusse.
Auch in Leipzig sorgt die Hitze für Schäden an Schienen und Gleisen. Bis 3.30 Uhr am frühen Montagmorgen fahren keine Straßenbahnen mehr.
Auch in Leipzig sorgt die Hitze für Schäden an Schienen und Gleisen. Bis 3.30 Uhr am frühen Montagmorgen fahren keine Straßenbahnen mehr.
Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mitteilen, führen die hohen Temperaturen dazu, dass Fugenmasse für Asphalt und Beton an vielen Stellen im Netz in Weichen und Schienen läuft und dort verklumpt. Ein sicherer Straßenbahnbetrieb sei derzeit nicht möglich.
Von der Einstellung sind sämtliche Straßenbahnlinien in der sächsischen Stadt betroffen. Busse sollen so weit wie möglich planmäßig fahren. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über aktuelle Verbindungen informieren.
Verklumpte Fugenmasse in den Schienen in Leipzig.
Grünen-Fraktionschefin Dröge fordert „Abkühl-Sofortprogramm"
Angesichts der Hitzewelle verlangt Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge staatliche Maßnahmen zur Klimatisierung öffentlicher Gebäude. „Deutschland braucht ein Abkühl-Sofortprogramm, um Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kitas und Schulen zu klimatisieren", sagt Dröge der Bild am Sonntag.
Sie schlägt ein Förderprogramm für kombinierte Klima-Solar-Anlagen vor: Da Hitze mit hoher Sonneneinstrahlung einhergehe, sei der Solarertrag tagsüber besonders hoch und könne direkt für den Betrieb von Klimaanlagen genutzt werden.
Sie schlägt ein Förderprogramm für kombinierte Klima-Solar-Anlagen vor: Da Hitze mit hoher Sonneneinstrahlung einhergehe, sei der Solarertrag tagsüber besonders hoch und könne direkt für den Betrieb von Klimaanlagen genutzt werden.
Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen (Archivbild). Hendrik Schmidt/dpa
Einige Badetote am Wochenende in Deutschland
Seit Freitag sind in Deutschland einige Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Im Neckar bei Heidelberg ertrank ein 27-Jähriger, in einem Badesee bei Neuhofen südlich von Mannheim ein 30-Jähriger. Am Starnberger See sprang ein 23-Jähriger vom Boot aus ins Wasser und tauchte nicht mehr auf, er musste aus acht Metern Tiefe geborgen werden, eine ähnliche Situation ereignete sich am Chiemsee. Im Bodensee werden die Leichen zweier älterer Männer gefunden. Ein achtjähriger Junge stirbt in einem Badesee in Isernhagen bei Hannover.
Erneut Temperaturrekord in Deutschland: 41,5 Grad gemessen
Den zweiten Tag in Folge hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach vorläufigen Angaben einen Temperaturrekord in Deutschland registriert: Der vorläufige Höchstwert von 41,5 Grad wurde um 16.20 Uhr in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt gemessen, wie der Wetterdienst auf Anfrage mitteilte. Erst am Freitag hatte der DWD in Saarbrücken-Burbach mit 41,3 Grad die bis dahin höchste Temperatur registriert, die jemals in Deutschland gemessen wurde. Am Samstag wurde dieser Rekord an derselben Wetterstation ebenfalls gebrochen: 41,4 Grad zeigte das Thermometer um 15 Uhr im Nordwesten der saarländischen Hauptstadt – neuer Höchstwert für das Saarland.
Zudem registrierte der DWD an diesem Samstag in mehreren weiteren Bundesländern die jeweils höchste Temperatur, die dort jemals gemessen wurde. In Baden-Württemberg waren es in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) 41,4 Grad. In Schleswig-Holstein wurden an der Station Grambek im Kreis Herzogtum Lauenburg 39,2 Grad registriert. In Niedersachsen lag der Wert bei 40,2 Grad in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg). Auch aus Berlin und Brandenburg gab es Temperaturrekorde: In Berlin-Tempelhof wurden nach vorläufigen Angaben 39,9 Grad gemessen, in Brandenburg waren es in Baruth (Landkreis Teltow-Fläming) 40,8 Grad. In Bayern wurde der erst einen Tag alte Temperaturrekord von 40,8 Grad eingestellt, und zwar erneut in Kitzingen in Unterfranken.
In Hamburg und Bremen wurden derweil die Rekorde für die höchsten bislang gemessenen Juni-Temperaturen geknackt. An der Station Hamburg-Neuwiedenthal seien 39,4 Grad Celsius gemessen worden, teilte der DWD mit. In Bremen seien es 37,3 Grad gewesen. Zugleich wurde in Nordrhein-Westfalen der Juni-Rekord eingestellt (40,2 Grad in Weilerswist-Sommersum im Kreis Euskirchen).
Insgesamt wurden laut DWD bundesweit an 46 Stationen mindestens 40,0 Grad gemessen. An insgesamt 250 Stationen wurden so hohe Werte gemessen wie nie zuvor. Zudem wurden an 211 weiteren Stationen Rekordwerte für Juni gemessen. Es handelt sich allerdings ebenfalls um vorläufige Werte. Sie könnten vom Wetterdienst im Nachhinein noch korrigiert werden.
Zudem registrierte der DWD an diesem Samstag in mehreren weiteren Bundesländern die jeweils höchste Temperatur, die dort jemals gemessen wurde. In Baden-Württemberg waren es in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) 41,4 Grad. In Schleswig-Holstein wurden an der Station Grambek im Kreis Herzogtum Lauenburg 39,2 Grad registriert. In Niedersachsen lag der Wert bei 40,2 Grad in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg). Auch aus Berlin und Brandenburg gab es Temperaturrekorde: In Berlin-Tempelhof wurden nach vorläufigen Angaben 39,9 Grad gemessen, in Brandenburg waren es in Baruth (Landkreis Teltow-Fläming) 40,8 Grad. In Bayern wurde der erst einen Tag alte Temperaturrekord von 40,8 Grad eingestellt, und zwar erneut in Kitzingen in Unterfranken.
In Hamburg und Bremen wurden derweil die Rekorde für die höchsten bislang gemessenen Juni-Temperaturen geknackt. An der Station Hamburg-Neuwiedenthal seien 39,4 Grad Celsius gemessen worden, teilte der DWD mit. In Bremen seien es 37,3 Grad gewesen. Zugleich wurde in Nordrhein-Westfalen der Juni-Rekord eingestellt (40,2 Grad in Weilerswist-Sommersum im Kreis Euskirchen).
Insgesamt wurden laut DWD bundesweit an 46 Stationen mindestens 40,0 Grad gemessen. An insgesamt 250 Stationen wurden so hohe Werte gemessen wie nie zuvor. Zudem wurden an 211 weiteren Stationen Rekordwerte für Juni gemessen. Es handelt sich allerdings ebenfalls um vorläufige Werte. Sie könnten vom Wetterdienst im Nachhinein noch korrigiert werden.
40,8 Grad: Hitzerekord auch in Tschechien
In Tschechien ist schon vor dem erwarteten Höhepunkt der Hitzewelle der Temperaturrekord gebrochen worden. Der staatliche Wetterdienst CHMU registrierte nach vorläufigen Angaben mit 40,8 Grad die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen. Erreicht wurde dieser Wert in Doksany in der Region Ústí nad Labem nördlich von Prag. Der bisherige Höchstwert von 40,4 Grad Celsius war am 20. August 2012 in Dobřichovice in Mittelböhmen gemessen worden. Auch die Wetterkundler in der benachbarten Slowakei gehen davon aus, dass es neue Temperaturrekorde geben wird.
Polizei: Schäden auf A2 werden größer
Die Schäden auf der Autobahn 2 zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt werden größer. Die A2 gehe immer weiter kaputt, sagte ein Sprecher der Polizei. Der betroffene Streckenabschnitt bei Ziesar werde immer größer. Dadurch müsse „Anschlussstelle für Anschlussstelle“ gesperrt werden. Der Verkehr werde dann über Landstraßen abgeleitet. Die Schäden sind laut Polizei teilweise so heftig, dass ein unfallfreies Gleiten über die Fahrbahn nicht möglich ist.
Wegen der Sperrungen auf der A2 komme es auf den Umleitungsstrecken zu erheblichen Staus, hieß es kurz darauf. Grundsätzlich werde empfohlen, die A2 sehr weiträumig zu umfahren. „Die aktuellen Stau-Angaben auf Google Maps sind nicht korrekt, die Wartezeiten sind deutlich länger als dargestellt“, betonte die Sprecherin. Wer trotzdem fahre, solle sich auf lange Wartezeiten einstellen und dafür etwa ausreichend Getränke, Verpflegung sowie regelmäßig benötigte Medikamente mitnehmen.
Wegen der Sperrungen auf der A2 komme es auf den Umleitungsstrecken zu erheblichen Staus, hieß es kurz darauf. Grundsätzlich werde empfohlen, die A2 sehr weiträumig zu umfahren. „Die aktuellen Stau-Angaben auf Google Maps sind nicht korrekt, die Wartezeiten sind deutlich länger als dargestellt“, betonte die Sprecherin. Wer trotzdem fahre, solle sich auf lange Wartezeiten einstellen und dafür etwa ausreichend Getränke, Verpflegung sowie regelmäßig benötigte Medikamente mitnehmen.
Bereits am Freitag haben sich wenige Meter vor der Abfahrt Wollin der A2 in Richtung Berlin Teile der Betonfahrbahn gegeneinander geschoben. Michael Bahlo/dpa