Feuerwehr kämpft vielerorts gegen Waldbrände

Waldbrände als Folge der anhaltenden Trockenheit halten Feuerwehren in mehreren Ecken Deutschlands in Atem. Im rheinland-pfälzischen Kreis Bad Kreuznach war der Waldbrand nach Kreisangaben am Samstagnachmittag an einem Steilhang in der Nähe des Ortes Traisen ausgebrochen. Menschen mussten bis 2 Uhr morgens Gebäude in einem Radius von einem Kilometer um den Brand verlassen. Im Verlauf des Sonntags dehnte sich der Brand in einem schwer zugänglichen Waldgebiet mit steilen Hängen auf eine Fläche von rund 2,7 Hektar aus. Der Ort musste komplett geräumt werden. Die Menschen wurden in eine Sporthalle in einer benachbarten Gemeinde untergebracht.



Immer wieder gab es in dem Areal Explosionen, sagte Jörg Dindorf, Leiter Team Medien Katastrophenschutz. Das heutige Naturschutzgebiet sei früher eine Entsorgungsfläche für Munition gewesen, erklärte Dirdorf. Entsprechend war auch der Kampfmittelräumdienst vor Ort. Feuerwehrleute konnten das Gebiet aus Sicherheitsgründen nicht betreten und versuchten, mit Schneisen und mit Wassersprengern den Brand zumindest in Grenzen zu halten.



Ein größerer Einsatz läuft auch in der Gohrischheide an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg. Am Morgen waren etwa 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Zwei Löschhubschrauber sollen aus der Luft bei der Brandbekämpfung helfen. Auch dieses Feuer war am Samstag ausgebrochen, in der Gohrischheide hatte es erst vor einem Jahr den größten Waldbrand seit Jahrzehnten in Sachsen gegeben.



Im thüringischen Meuselwitz brennt seit Samstagnachmittag eine rund 5,5 Hektar große Fläche. Dutzende Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Rauchentwicklung auf dem betroffenem Areal an der Grenze zu Sachsen-Anhalt und Sachsen sei so stark, dass der Rauch sogar bis nach Leipzig ziehe, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr Meuselwitz Maximilian Raczka.



In Sachsen-Anhalt gilt ein Blitzeinschlag als mögliche Ursache für einen Waldbrand in einem Ortsteil der Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal. Hier brannten rund 600 bis 700 Quadratmeter Kiefernwald ab. In Blankenburg im Landkreis Harz, ebenfalls in Sachsen-Anhalt, ging die Feuerwehr auf einer Fläche von ungefähr 4,5 Hektar gegen Flammen vor. Auch Löschflugzeuge waren im Einsatz.