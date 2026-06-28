Erneut Temperaturrekord in Deutschland: 41,5 Grad gemessen

Den zweiten Tag in Folge hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach vorläufigen Angaben einen Temperaturrekord in Deutschland registriert: Der vorläufige Höchstwert von 41,5 Grad wurde um 16.20 Uhr in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt gemessen, wie der Wetterdienst auf Anfrage mitteilte. Erst am Freitag hatte der DWD in Saarbrücken-Burbach mit 41,3 Grad die bis dahin höchste Temperatur registriert, die jemals in Deutschland gemessen wurde. Am Samstag wurde dieser Rekord an derselben Wetterstation ebenfalls gebrochen: 41,4 Grad zeigte das Thermometer um 15 Uhr im Nordwesten der saarländischen Hauptstadt – neuer Höchstwert für das Saarland.



Zudem registrierte der DWD an diesem Samstag in mehreren weiteren Bundesländern die jeweils höchste Temperatur, die dort jemals gemessen wurde. In Baden-Württemberg waren es in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) 41,4 Grad. In Schleswig-Holstein wurden an der Station Grambek im Kreis Herzogtum Lauenburg 39,2 Grad registriert. In Niedersachsen lag der Wert bei 40,2 Grad in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg). Auch aus Berlin und Brandenburg gab es Temperaturrekorde: In Berlin-Tempelhof wurden nach vorläufigen Angaben 39,9 Grad gemessen, in Brandenburg waren es in Baruth (Landkreis Teltow-Fläming) 40,8 Grad. In Bayern wurde der erst einen Tag alte Temperaturrekord von 40,8 Grad eingestellt, und zwar erneut in Kitzingen in Unterfranken.



In Hamburg und Bremen wurden derweil die Rekorde für die höchsten bislang gemessenen Juni-Temperaturen geknackt. An der Station Hamburg-Neuwiedenthal seien 39,4 Grad Celsius gemessen worden, teilte der DWD mit. In Bremen seien es 37,3 Grad gewesen. Zugleich wurde in Nordrhein-Westfalen der Juni-Rekord eingestellt (40,2 Grad in Weilerswist-Sommersum im Kreis Euskirchen).



Insgesamt wurden laut DWD bundesweit an 46 Stationen mindestens 40,0 Grad gemessen. An insgesamt 250 Stationen wurden so hohe Werte gemessen wie nie zuvor. Zudem wurden an 211 weiteren Stationen Rekordwerte für Juni gemessen. Es handelt sich allerdings ebenfalls um vorläufige Werte. Sie könnten vom Wetterdienst im Nachhinein noch korrigiert werden.