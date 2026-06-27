Aussichten für das Wochenende: Rekordhitze und Unwetter

Nach dem Temperaturrekord in Deutschland mit 41,3 Grad, gemessen am Freitag im Saarland, erwarten Experten die nächsten Höchstwerte. Für das Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) den Höhepunkt der Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 42 Grad vorher. Noch vor 12 Uhr am Mittag berichtete eine DWD-Sprecherin bereits hohe Werte. Um 11.45 Uhr seien es bereits 36,0 Grad im niedersächsischen Faßberg oder auch 36,3 Grad in Röllbach in Unterfranken, sagte sie der dpa. Etwas kühler ist es den Angaben zufolge nur im äußersten Norden des Landes.



Wo es trocken bleibt, dürfte auch die Nacht drückend sein: Im besonders betroffenen Baden-Württemberg etwa dürften die Temperaturen erst nach Mitternacht überall unter 30 Grad sinken, so der DWD.



Der DWD rechnet bereits für Samstagnachmittag und -abend an der Nordseeküste sowie vom westlichen Mittelgebirgsraum bis in den Nordosten mit lokal kräftigen Gewitter und Unwetter. Für Bayern erwarten die Meteorologen für Samstagnachmittag und abends in den Alpen nur einzelne Gewitter, in der Nacht zum Sonntag werde es, abgesehen von einzelnen Schauern, klar. Auch am Sonntag erwartet die Menschen von Franken bis nach Brandenburg wieder hohe Temperaturen: 39 bis 41 Grad, in der Lausitz auch bis 42 Grad. Im Rest des Landes fallen die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 32 und 38 Grad. Erneut besteht im Tagesverlauf die Gefahr schwerer Gewitter mit schweren Sturmböen, heftigem Starkregen und großkörnigem Hagel. Richtung Osten und Südosten ist es demnach länger sonnig und trocken.