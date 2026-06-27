Veranstaltungen werden abgesagt, einzelne Bahnlinien eingestellt

Aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen wurden zahlreiche Veranstaltungen in Deutschland und ganz Europa an diesem Wochenende abgesagt. In Stuttgart wird das Kessel Festival nicht fortgesetzt. Gesundheit stehe an erster Stelle, teilte der Veranstalter mit. Das Festival habe am Freitag noch mit einem erweiterten Schutzkonzept stattgefunden, die Sicherheit des zweiten Veranstaltungstags könne jedoch nicht mehr gewährleistet werden.



Absagen gab es auch an vielen anderen Orten, darunter das Sunset Beach Festival in Haltern am See, die Pride-Parade in Paris und ein Elektro-Festival in den Niederlanden. Die Rettungsorganisation Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland plädierte zuletzt auch für Absagen im Hobbysport-Bereich: „Bei Sportveranstaltungen mit einem hohen Anteil an untrainierten und unprofessionellen Sportlern würden wir eine Verschiebung empfehlen“, betonte die Organisation in der Welt. Wie emotional solche Absagen sein könnten, zeigte sich zum Beispiel beim abgesagten Halbmarathon in Hamburg. „Es sind viele Tränen geflossen im Team, weil alle in den vergangenen Monaten wahnsinnig viel Arbeit in den Lauf reingesteckt haben“, sagte Steven Richter am Freitag der Hamburger Morgenpost. Es sei ein Schock gewesen und die Entscheidung sei „extrem“ schwergefallen, nun beginne die Suche nach einem neuen Termin.



Der Bahnbetreiber National Express kündigte am Morgen in Köln an, am Nachmittag in Nordrhein-Westfalen wegen der hohen Temperaturen vorübergehend den Betrieb aller RRX-Linien einzustellen. Betroffen sind zwischen 13 und 19 Uhr die Linien RE1, RE4, RE5, RE6 und RE11. „Die Maßnahme dient dem Schutz der Fahrgäste und Mitarbeitenden und soll verhindern, dass es unter den aktuellen außergewöhnlichen Wetterbedingungen zu ungeplanten Zugausfällen auf freier Strecke kommt“, so das Unternehmen.