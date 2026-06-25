Rekordtemperaturen in Frankreich

Um fünf Uhr hatte es am Donnerstagmorgen bereits 27 Grad in Paris, die Wetterbehörde Météo France kündigte "einen weiteren stickig heißen Tag" für das ganze Land an. Weil in Paris besonders viele Gebäude schlecht isoliert sind, schlafen immer mehr Menschen in den Parks, weil sie es in ihren Wohnungen nicht mehr aushalten. Rund 13 Prozent der Häuser in Paris sind in der schlechtesten Kategorie G, die die Energieeffizienz ausweist - ein höherer Wert als in anderen Städten Frankreichs. Die Grünanlagen sind wegen der Hitzewelle rund um die Uhr geöffnet.



Der Mittwoch war der heißeste Tag, der jemals in Frankreich gemessen wurde. Der Rekord vom Vortag wurde eingestellt, weil erstmals der Wert von 30 Grad an den 30 Referenz-Wetterstationen übertroffen wurde. Laut der Wetterbehörde wurden im Westen des Landes zahlreiche Rekordwerte erreicht, darunter 43,7 Grad in Fontenay und 42,2 Grad in Nantes.



Für Donnerstagabend werden Gewitter in Teilen des Landes vorhergesagt, aber auch am Wochenende wird weiterhin hohen Temperaturen gerechnet. Hitzebedingt kommt es in Teilen Frankreichs zu Stromausfällen, rund 22 000 Haushalte waren am Mittwochabend betroffen. Rund 8000 Schulen sind geschlossen, Tausende haben auf Online-Unterricht umgestellt, weil die Räume nicht klimatisiert sind. In einigen Gemeinden wurden Beschränkungen für die Nutzung von Wasser erlassen.