Frankreich: 40 Tote durch Ertrinken

Premierminister Sébastien Lecornu hat einen Krisenstab mit Regierungsmitgliedern einberufen, um über Maßnahmen wegen der Hitzewelle zu beraten. Dabei gab er zum Auftakt bekannt, dass seit dem 18. Juni bereits 40 Menschen, „zumeist junge Leute“, ertrunken seien. Zuvor hatte Météo France mitgeteilt, dass die vergangene Nacht die heißeste war, die seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1947 in Frankreich gemessen wurde. Der durchschnittliche Wert bei dreißig Referenzstationen lag bei 21,6 Grad, die höchste Temperatur wurde in Pouzauges im Westen des Landes mit 28,7 Grad registriert. Météo France sagt für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sogar noch höhere Temperaturen voraus.



In Frankreich war es auch an keinem Nachmittag jemals so heiß wie am Montag. Die durchschnittliche Höchsttemperatur lag bei 37,8 Grad. Aber bis Donnerstag besteht die Möglichkeit, dass diese Werte übertroffen werden – und zwar an jedem Tag.



In der Nacht zum Dienstag wurde auch das erste AKW abgeschaltet. Das Kernkraftwerk Golfech im Südwesten wurde kurz vor Mitternacht außer Betrieb genommen, da für Dienstag ein Anstieg der Wassertemperatur der Garonne auf 28 Grad erwartet wurde. Ein Dekret aus dem Jahr 2006 schreibt vor, dass die Temperatur des Flusses, das zur Kühlung der Reaktoren verwendet wird, nach den Ableitungen 28 Grad nicht überschreiten darf.

In Paris, wo am Dienstagmittag schon erste Thermometer über 40 Grad anzeigten, haben nun Gärten und Parks rund um die Uhr geöffnet. Bürgermeister Emmanuel Grégoire versprach, 1200 Klimageräte in die Schulen zu bringen.