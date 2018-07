29. Juli 2018, 18:38 Uhr Wetter Hitze kommt nach kurzer Abkühlung zurück

Bis zu 37 Grad soll es zum Wochenstart geben. Ge­witter hatten zu Problemen geführt.

Nach einer ebenso kurzen wie feuchten Abkühlung muss sich Deutschland wieder auf hohe Temperaturen einstellen. "In der neuen Woche geht es sommerlich und heiß weiter. Am Montag sind wieder bis zu 37 Grad drin", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Am Wochenende hatten Gewitter und Sturm mancherorts zu Problemen geführt. So zog am Samstag eine Gewitterfront mit Sturmböen und Hagel über Thüringen hinweg, in einem Strandbad in Jena stürzten große Teile eines Baumes auf eine Familie. Eine 33 Jahre alte Frau wurde nach Polizeiangaben dabei schwer, ihre achtjährige Tochter leicht verletzt. Die gegenwärtige Hitzewelle ist für die Klimaforscher der Münchener Rückversicherung aber keine direkte Folge des Klimawandels. "Zunächst einmal ist das ein außergewöhnlicher Witterungsverlauf", sagte Forschungsleiter Eberhard Faust. Allerdings hätten sommerliche Hitzerekorde in Europa über die vergangenen Jahrzehnte hinweg mehr zugenommen, als ohne langfristigen Klimawandel zu erwarten wäre.