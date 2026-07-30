Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Wetter heute: Bis zu 39 Grad und schwere Gewitter
Vielerorts in Deutschland ist es so heiß wie noch nie an einem 29. Juli
Fast überall mehr als 30 Grad – Amtliche Hitzewarnung
Schädliche Bakterien: Todesfall nach Vibrionen-Infektion registriert – Hitze erhöht Risiko
Umweltbundesamt: Wird in Zukunft mehr lange Hitzewellen geben
RKI: Fast 10 000 hitzebedingte Tote in diesem Jahr
In diesem Jahr sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) deutschlandweit bereits fast 10 000 Menschen wegen hoher Temperaturen gestorben. Die geschätzte Zahl der hitzebedingten Sterbefälle bis zum 19. Juli liegt bei 9800, wie aus dem entsprechenden RKI-Wochenbericht hervorgeht. Das ist mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016. Die meisten Hitzetoten in den vergangenen zehn Jahren gab es demnach 2018 - damals waren es im gesamten Jahr rund 9000.
Mehr als 5000 der hitzebedingten Sterbefälle in diesem Jahr geht dem RKI zufolge auf die Hitzewelle in der zweiten Junihälfte zurück, als deutschlandweit vielerorts die Temperaturen auf 40 Grad stiegen. Laut RKI gab es 2026 in der Zeit von Anfang April bis zum 12. Juli schätzungsweise 7900 Hitzetote. Innerhalb der nun betrachteten Woche vom 13. bis 19. Juli kamen demnach 1900 hinzu.
Typischerweise gibt es laut RKI in Wochen mit einer mittleren Temperatur über 20 Grad deutlich höhere Sterblichkeitswerte als in kühleren Sommerwochen. In der Woche vom 13. bis 19. Juli lag die Wochen-Mitteltemperatur laut RKI bei 20,9 Grad. In zwölf Bundesländern seien mittlere Temperaturen über 20 Grad gemessen worden. Besonders für ältere Menschen ist die Hitze gefährlich.
Mehr als 5000 der hitzebedingten Sterbefälle in diesem Jahr geht dem RKI zufolge auf die Hitzewelle in der zweiten Junihälfte zurück, als deutschlandweit vielerorts die Temperaturen auf 40 Grad stiegen. Laut RKI gab es 2026 in der Zeit von Anfang April bis zum 12. Juli schätzungsweise 7900 Hitzetote. Innerhalb der nun betrachteten Woche vom 13. bis 19. Juli kamen demnach 1900 hinzu.
Typischerweise gibt es laut RKI in Wochen mit einer mittleren Temperatur über 20 Grad deutlich höhere Sterblichkeitswerte als in kühleren Sommerwochen. In der Woche vom 13. bis 19. Juli lag die Wochen-Mitteltemperatur laut RKI bei 20,9 Grad. In zwölf Bundesländern seien mittlere Temperaturen über 20 Grad gemessen worden. Besonders für ältere Menschen ist die Hitze gefährlich.
Luzia Geier
Obdachlosenhilfe fordert mehr Abkühlungsmöglichkeiten
Die Potsdamer Straßensozialarbeit hat angesichts der Hitze ein besonderes Auge auf den gesundheitlichen Zustand der Obdachlosen in der Stadt. „Wir haben regelmäßig und zusätzlich Hitzetouren durchgeführt“, sagte Jörg Faulhaber von dem Projekt Creso-Streetwork der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem hätten die Streetworker Wasser und teilweise Sonnencreme verteilt. Bei akuten Hitzewarninformationen hätten sie die Obdachlosen gewarnt.
„Nach unserer Einschätzung kennen obdachlose Menschen die üblichen Strategien und Maßnahmen gegen Hitze bereits gut“, führte Faulhaber aus. Die meisten haben die Temperaturen im Blick. „Wir sind allerdings der Meinung, dass es im Stadtgebiet zu wenige Wasserspender und insgesamt zu wenig Abkühlungsmöglichkeiten gibt.“ Bei den Hitzetouren sei daher Wasser größtenteils dankend angenommen worden, so Faulhaber.
Luzia Geier
Wetter heute: Bis zu 39 Grad und schwere Gewitter
An diesem Donnerstag wird der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erwartet. Danach kühlt es zumindest kurzzeitig ab. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Tagesverlauf mit Höchsttemperaturen von bis zu 39 Grad. Nahezu überall in Deutschland gilt demnach eine amtliche Warnung vor Hitze. Es werde eine starke Wärmebelastung erwartet. Für mehrere Bundesländer gab der DWD zu bedenken: „Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten.“ Hitzebelastung könne für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu gesundheitlichen Problemen führen. Die Meteorologen appellierten:
„Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.“Deutscher Wetterdienst (DWD)
Neben der Hitze dürften schwere Gewitter in Teilen Deutschlands für Gefahren sorgen. Laut Deutschem Wetterdienst können sie ab den Nachmittagsstunden vor allem in einem Streifen von Hessen, Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt auftreten. Mit den Schauern und Gewittern komme es verbreitet zu stürmischen Böen oder Sturmböen, hieß es weiter. Vor allem im Norden seien auch einzelne kräftige Gewitter mit schweren Sturmböen und vereinzelt sogar orkanartigen Böen möglich. „Bei diesen Windgeschwindigkeiten können Bäume entwurzelt werden und größere Gegenstände umherfliegen“, teilten die Meteorologen mit.
Mehr zum Thema lesen Sie hier:
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Luzia Geier
Städtetag: Brauchen Milliarden für Klimaanpassung
Der Deutsche Städtetag will von Bund und Ländern deutlich mehr Förderung für Klimaanpassung. Das sei kein „Nice to have“, sondern „existenziell für unsere Zukunft“, sagte Hauptgeschäftsführer Christian Schuchardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Für die Städte sei die Anpassung an Erhitzung eine Daueraufgabe für Jahrzehnte.
Es gehe um Milliardeninvestitionen, die die Kommunen nicht allein stemmen könnten, so Schuchardt. Die Umsetzung von Konzepten zur Hitzevorsorge wie Entsiegelung, Stadtgrün oder Wasseraufnahme müssten „dauerhaft und planbar von Bund und Ländern mitfinanziert werden“. Bestehende Förderprogramme reichten nicht aus, meint der Städtetag. Angesichts der dramatischen Finanzlage der Kommunen fehlten eigene Investitionsmittel zur Klimaanpassung.
Vielerorts in Deutschland ist es so heiß wie noch nie an einem 29. Juli
Wo ist es heute besonders heiß? Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Datenteam haben eine Seite entwickelt, auf der Sie jeden Tag aktuell nachschauen können, wie ungewöhnlich sich die Temperaturen in Ihrer Region verhalten. Ein Blick darauf verrät heute: Im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in großen Teilen von Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern ist es heute so warm wie noch nie an einem 29. Juli. Das übrige Deutschland wird als „ungewöhnlich warm“ eingestuft, mit Ausnahme einiger Bereiche rund um Berlin in Richtung polnische Grenze: Dort herrschen laut Karte „normale“ Temperaturen für einen 29. Juli.
Und wie sah es in den zurückliegenden Wochen aus? Welche Rolle spielt der Klimawandel? Lesen Sie am besten selbst:
Und wie sah es in den zurückliegenden Wochen aus? Welche Rolle spielt der Klimawandel? Lesen Sie am besten selbst:
Heiße Städte, kühleres Umland
Städte sind Hitzeinseln, insbesondere nachts. Laut Messungen des Deutschen Wetterdienstes kann der Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land bis zu neun Grad betragen. Aber Stadt ist nicht gleich Stadt, das weiß jeder, der an einem warmen Sommertag schon einmal zum Beispiel durch München geradelt ist: Sobald Bäume oder Wasser in der Nähe sind, wird es spürbar kälter.
Wie sieht es in München aus – in welchen Stadtvierteln ist es besonders heiß und wo findet man Kühle? Das können Sie hier nachlesen:
Wie sieht es in München aus – in welchen Stadtvierteln ist es besonders heiß und wo findet man Kühle? Das können Sie hier nachlesen:
Am Rhein droht niedrigster je gemessener Wasserstand
Die lang anhaltende Dürre lässt den Wasserstand des Rheins immer weiter sinken. Der für die Binnenschifffahrt wichtige Pegel in Kaub im Mittelrheintal könnte amtlichen Prognosen der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt zufolge am Donnerstag und Freitag unter den tiefsten je gemessenen Wert aus dem Jahr 2018 (25 Zentimeter) fallen. Am Mittwoch lag er nur noch bei 29 Zentimetern, was einer Wassertiefe in der Fahrrinne von 1,43 Meter entsprach.
Der ausbleibende Regen hat nach Auskunft der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz bereits jetzt erhebliche Auswirkungen auf zahlreiche Wirtschaftsbranchen. „Unter einem Pegelstand von 40 Zentimetern bei Kaub ist keine sinnvolle Binnenschifffahrt mehr möglich“, teilte die Organisation dem Evangelischen Pressedienst mit. Bereits in den vergangenen Tagen hätten Schiffe nur noch mit stark reduzierter Frachtmenge auf dem Rhein verkehren können, was die Kosten in die Höhe getrieben habe. Für den uneingeschränkten Betrieb von Großmotorschiffen müsste der Wasserstand im Rhein demnach mindestens um einen Meter ansteigen.
Laut IHK drohen Versorgungsengpässe bei Rohstoffen wie Kohle, Rohöl und Erdgas, die typischerweise mit Schiffen transportiert werden. Diese Produkte stehen am Beginn zahlreicher industrieller Produktionsketten, weshalb ganz unterschiedliche Industrieunternehmen betroffen seien. Der volkswirtschaftliche Schaden des historischen Niedrigwassers von 2018 werde auf 2,4 Milliarden Euro beziffert.
Der ausbleibende Regen hat nach Auskunft der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz bereits jetzt erhebliche Auswirkungen auf zahlreiche Wirtschaftsbranchen. „Unter einem Pegelstand von 40 Zentimetern bei Kaub ist keine sinnvolle Binnenschifffahrt mehr möglich“, teilte die Organisation dem Evangelischen Pressedienst mit. Bereits in den vergangenen Tagen hätten Schiffe nur noch mit stark reduzierter Frachtmenge auf dem Rhein verkehren können, was die Kosten in die Höhe getrieben habe. Für den uneingeschränkten Betrieb von Großmotorschiffen müsste der Wasserstand im Rhein demnach mindestens um einen Meter ansteigen.
Laut IHK drohen Versorgungsengpässe bei Rohstoffen wie Kohle, Rohöl und Erdgas, die typischerweise mit Schiffen transportiert werden. Diese Produkte stehen am Beginn zahlreicher industrieller Produktionsketten, weshalb ganz unterschiedliche Industrieunternehmen betroffen seien. Der volkswirtschaftliche Schaden des historischen Niedrigwassers von 2018 werde auf 2,4 Milliarden Euro beziffert.
Der für die Binnenschifffahrt wichtige Pegel in Kaub im Mittelrheintal lag am Mittwoch nur noch bei 29 Zentimetern. Thomas Frey/dpa
Fast überall mehr als 30 Grad – Amtliche Hitzewarnung
Deutschland steht wieder ein sehr heißer Tag bevor: In fast allen Regionen wird es sonnig und vielerorts dürfte es über 30 Grad heiß werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden in weiten Teilen des Landes Höchstwerte von 31 bis 35 Grad erwartet, im Westen und Südwesten teils sogar 34 bis 38 Grad, etwa im Raum Karlsruhe.
An den Küsten wird es bei Wind vom Wasser Richtung Land nicht ganz so warm, im Nordosten liegen die Werte demnach bei 26 bis 31 Grad. Meist bleibt es überall sonnig, nur an den Alpen können sich mehr Quellwolken bilden; zum Abend hin sind einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen, wie der DWD mitteilte. Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es vielerorts warm: In den Ballungszentren im Westen und Südwesten sinken die Temperaturen laut DWD teils nur auf 24 bis 20 Grad. Sonst werden 20 bis 15 Grad erwartet.
Für den größten Teil Deutschlands hat der DWD deshalb eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Das tut der Wetterdienst in der Regel, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag bei etwa 32 Grad liegt – und es in der Nacht nicht genug abkühlt, um die Wohnräume zu kühlen. Die Wetterexperten raten zu folgenden Grundregeln: Hitze meiden, viel trinken und den Körper kühlen, zu Hause erst lüften, wenn es draußen kühler wird.
An den Küsten wird es bei Wind vom Wasser Richtung Land nicht ganz so warm, im Nordosten liegen die Werte demnach bei 26 bis 31 Grad. Meist bleibt es überall sonnig, nur an den Alpen können sich mehr Quellwolken bilden; zum Abend hin sind einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen, wie der DWD mitteilte. Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es vielerorts warm: In den Ballungszentren im Westen und Südwesten sinken die Temperaturen laut DWD teils nur auf 24 bis 20 Grad. Sonst werden 20 bis 15 Grad erwartet.
Für den größten Teil Deutschlands hat der DWD deshalb eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Das tut der Wetterdienst in der Regel, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag bei etwa 32 Grad liegt – und es in der Nacht nicht genug abkühlt, um die Wohnräume zu kühlen. Die Wetterexperten raten zu folgenden Grundregeln: Hitze meiden, viel trinken und den Körper kühlen, zu Hause erst lüften, wenn es draußen kühler wird.
Schädliche Bakterien: Todesfall nach Vibrionen-Infektion registriert – Hitze erhöht Risiko
Die Berliner Gesundheitsämter haben einen Todesfall nach einer Vibrionen-Infektion registriert. Der Mensch hielt sich den Angaben zufolge vor Einsetzen der Symptome in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee auf. Es handelt sich nach Angaben des Berliner Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso) um den ersten von der Behörde registrierten entsprechenden Todesfall seit 2023. Für die Zeit davor lägen keine Daten vor.
Vibrionen sind natürlicherweise in Süß-, Brack- und Salzwasser vorkommende Bakterien. Mit sommerlicher Hitze steigt das Risiko für Vibrionen-Infektionen an Nord- und Ostsee. Bei Wassertemperaturen über 20 Grad können sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) Vibrionen in Oberflächengewässern stark vermehren. Gerade in flachen, sich schnell erwärmenden Küstenbereichen steigt das Risiko für ein vermehrtes Auftreten der Bakterien bei höheren Temperaturen deutlich. Die Ostsee ist aufgrund ihres niedrigen Salzgehalts besonders betroffen.
Insgesamt verzeichnet das Lageso in seinem jüngsten Wochenbericht zu Infektionskrankheiten in diesem Jahr bereits drei Fälle von Vibrionen-Infektionen. Die Behörde geht davon aus, dass sich die Erkrankungen vermutlich nach Wund- oder Hautkontakt mit Meer- beziehungsweise Brackwasser entwickelt haben. Angaben zum Geschlecht der Menschen machte die Behörde nicht. Alle Betroffenen seien über 75 Jahre alt und zählten somit zur Risikogruppe. Dazu zählten insbesondere ältere und immungeschwächte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, etwa Diabetes, Leber- oder schweren Herzerkrankungen. Gefährdet sind vor allem Menschen mit offenen Wunden.
Vibrionen sind natürlicherweise in Süß-, Brack- und Salzwasser vorkommende Bakterien. Mit sommerlicher Hitze steigt das Risiko für Vibrionen-Infektionen an Nord- und Ostsee. Bei Wassertemperaturen über 20 Grad können sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) Vibrionen in Oberflächengewässern stark vermehren. Gerade in flachen, sich schnell erwärmenden Küstenbereichen steigt das Risiko für ein vermehrtes Auftreten der Bakterien bei höheren Temperaturen deutlich. Die Ostsee ist aufgrund ihres niedrigen Salzgehalts besonders betroffen.
Insgesamt verzeichnet das Lageso in seinem jüngsten Wochenbericht zu Infektionskrankheiten in diesem Jahr bereits drei Fälle von Vibrionen-Infektionen. Die Behörde geht davon aus, dass sich die Erkrankungen vermutlich nach Wund- oder Hautkontakt mit Meer- beziehungsweise Brackwasser entwickelt haben. Angaben zum Geschlecht der Menschen machte die Behörde nicht. Alle Betroffenen seien über 75 Jahre alt und zählten somit zur Risikogruppe. Dazu zählten insbesondere ältere und immungeschwächte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, etwa Diabetes, Leber- oder schweren Herzerkrankungen. Gefährdet sind vor allem Menschen mit offenen Wunden.
Ab ins Wasser – aber richtig
In den nächsten Tagen steigt das Thermometer vielerorts wieder weit über die 30-Grad-Marke. Aber Obacht, wer in Freibad, Fluss oder See zum Baden geht, sollte unbedingt ein paar Regeln beachten. Warum es auch heuer schon wieder so viele Badetote gegeben hat, weshalb man vor dem Schwimmen auf einen Schweinebraten verzichten und welche Badesachen man seinen Kindern vorzugsweise anziehen sollte – ein kleiner Überblick.
Lorenz Zeck
Umweltminister: „Vorfahrt“ für Klimaschutz und erneuerbare Energien
Von einem „schmerzhaften Ausdruck eines Klimanotstands“ sprach jüngst der spanische Premierminister Pedro Sanchez angesichts der Brände in seinem Land. Der deutsche Bundesumweltminister Carsten Schneider wählt nicht das Wort Notstand, betont aber ebenfalls die Dringlichkeit der Lage. „Der Klimawandel ist bereits schmerzhafte Realität und er trifft unseren Kontinent besonders stark“, sagte der SPD-Politiker. Jetzt sei die Zeit für Brandbekämpfung, Nothilfe und europaweite Solidarität. „Zugleich muss es darum gehen, den gefährlichen Klimawandel zu stoppen, damit Hitze, Dürre und Waldbrände in Zukunft nicht noch schlimmer werden“, betonte Schneider. „Der Ausbau der erneuerbaren Energien und anderer Klima-Lösungen darf jetzt nicht gebremst werden, sondern muss volle Vorfahrt bekommen.“ Das sei ein Gebot ökonomischer Vernunft, aber auch der Schutz von Menschen und ihrer Heimat.
Lorenz Zeck
Umweltbundesamt: Wird in Zukunft mehr lange Hitzewellen geben
„Wenn wir in fünf oder zehn Jahren auf heute zurückblicken, werden wir mit großer Gewissheit sagen, dass 2026 ein eher kühles Jahr war“, sagte der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, am Freitag in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Und das, obwohl es in Deutschland Ende Juni Rekordtemperaturen von über 40 Grad gegeben hat.
In Berlin werde es um 2050 regelmäßig so heiß werden, wie jetzt in Madrid. „Zur Mitte des Jahrhunderts rechnen wir mit zehn zusätzlichen Hitzetagen im Vergleich zu heute“, fügte er hinzu. „Hinzu kommt: Es wird auch noch mehr lange, mehrtägige Hitzephasen geben, wo es auch nachts kaum mehr abkühlt. Und natürlich wird es insgesamt heißer werden.“ Das werde zu enormen Belastungen für die Menschen, die Verkehrsinfrastruktur und die Gesundheitsversorgung führen. Er mahnt daher eindringlich zu mehr Tempo beim Klimaschutz in Deutschland.
In Berlin werde es um 2050 regelmäßig so heiß werden, wie jetzt in Madrid. „Zur Mitte des Jahrhunderts rechnen wir mit zehn zusätzlichen Hitzetagen im Vergleich zu heute“, fügte er hinzu. „Hinzu kommt: Es wird auch noch mehr lange, mehrtägige Hitzephasen geben, wo es auch nachts kaum mehr abkühlt. Und natürlich wird es insgesamt heißer werden.“ Das werde zu enormen Belastungen für die Menschen, die Verkehrsinfrastruktur und die Gesundheitsversorgung führen. Er mahnt daher eindringlich zu mehr Tempo beim Klimaschutz in Deutschland.
Lorenz Zeck
Letzte Hitzewelle: 90 Prozent mehr Eis verkauft
Dass es in Deutschland rekordverdächtig wenige Klimaanlagen gibt, wurde bereits während der letzten Hitzewelle im Juni ausgiebig diskutiert. Nun haben Statistiker ausgewertet, worauf die Deutschen bei Temperaturen um die 40 Grad stattdessen setzen: Speiseeis und Wasser. In der letzten Juniwoche wurden dem Statistischen Bundesamt zufolge 77 Prozent mehr stilles Wasser und 63 Prozent mehr Sprudelwasser gekauft als in einer durchschnittlichen Sommerwoche der Jahre 2023 bis 2025. Vom 22. bis zum 28. Juni wurden im Lebensmitteleinzelhandel zudem 90 Prozent mehr Speiseeis abgesetzt. Das seien bei allen drei Warengruppen jeweils die höchsten Absatzmengen seit Anfang 2023 gewesen. Ausgewertet wurden für die Statistik die Daten großer Supermarktketten.
Auch bei anderen Getränken wurden Rekordmengen verkauft: Der Absatz von Biermischgetränken war in der letzten Juniwoche 63 Prozent höher als in einer durchschnittlichen Sommerwoche der Jahre 2023 bis 2025. Bei alkoholfreiem Bier wuchs der Absatz um 38 Prozent, bei Limonade um 34 Prozent. Das war allerdings kein neuer Rekord.
Auch bei anderen Getränken wurden Rekordmengen verkauft: Der Absatz von Biermischgetränken war in der letzten Juniwoche 63 Prozent höher als in einer durchschnittlichen Sommerwoche der Jahre 2023 bis 2025. Bei alkoholfreiem Bier wuchs der Absatz um 38 Prozent, bei Limonade um 34 Prozent. Das war allerdings kein neuer Rekord.
Nächste Hitzewelle kommt – nur noch eine kühle Nacht
Liebe Leserinnen und Leser, es hilft nichts: In Deutschland wird es in den kommenden Tagen wieder heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt eine Hitzewelle an, die heute am Oberrhein beginnen soll. Bis zu 33 Grad bei viel Sonnenschein werden dort demnach erwartet. Im Großteil des Landes geht der DWD von Höchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad bei wolkenlosem Himmel aus. Nur im Norden und Nordosten ist es mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 27 Grad deutlich weniger heiß. Örtlich kann es dort auch regnen.
DWD-Meteorologe Markus Eifried rät dazu, in der kommenden Nacht die Fenster zu öffnen: „Die Nacht zum Mittwoch ist die letzte kühle Nacht zum Durchlüften“ – mit Tiefstwerten zwischen zehn und 20 Grad. Am Mittwoch kann es dann selbst an den Küsten bis zu 30 Grad warm werden. Am Rhein sind sogar bis zu 38 Grad möglich. Noch heißer wird es dann am Donnerstag mit Temperaturen von bis zu 39 Grad. Gleichzeitig drohen dann auch kräftige Schauer und Gewitter. Wir begleiten das Wetter und seine Konsequenzen in den kommenden Tagen hier im Liveblog.
DWD-Meteorologe Markus Eifried rät dazu, in der kommenden Nacht die Fenster zu öffnen: „Die Nacht zum Mittwoch ist die letzte kühle Nacht zum Durchlüften“ – mit Tiefstwerten zwischen zehn und 20 Grad. Am Mittwoch kann es dann selbst an den Küsten bis zu 30 Grad warm werden. Am Rhein sind sogar bis zu 38 Grad möglich. Noch heißer wird es dann am Donnerstag mit Temperaturen von bis zu 39 Grad. Gleichzeitig drohen dann auch kräftige Schauer und Gewitter. Wir begleiten das Wetter und seine Konsequenzen in den kommenden Tagen hier im Liveblog.