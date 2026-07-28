Nächste Hitzewelle kommt – nur noch eine kühle Nacht

Liebe Leserinnen und Leser, es hilft nichts: In Deutschland wird es in den kommenden Tagen wieder heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt eine Hitzewelle an, die heute am Oberrhein beginnen soll. Bis zu 33 Grad bei viel Sonnenschein werden dort demnach erwartet. Im Großteil des Landes geht der DWD von Höchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad bei wolkenlosem Himmel aus. Nur im Norden und Nordosten ist es mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 27 Grad deutlich weniger heiß. Örtlich kann es dort auch regnen.



DWD-Meteorologe Markus Eifried rät dazu, in der kommenden Nacht die Fenster zu öffnen: „Die Nacht zum Mittwoch ist die letzte kühle Nacht zum Durchlüften“ – mit Tiefstwerten zwischen zehn und 20 Grad. Am Mittwoch kann es dann selbst an den Küsten bis zu 30 Grad warm werden. Am Rhein sind sogar bis zu 38 Grad möglich. Noch heißer wird es dann am Donnerstag mit Temperaturen von bis zu 39 Grad. Gleichzeitig drohen dann auch kräftige Schauer und Gewitter. Wir begleiten das Wetter und seine Konsequenzen in den kommenden Tagen hier im Liveblog.