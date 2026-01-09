Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Dimitri Taube
Wintersturm in Deutschland mit Kälte, Glätte und Schnee
Wintersturm „Elli“ bringt Deutschland Eiseskälte, Glätte und so viel Schnee wie lange nicht. An vielen Stellen kann es rutschig werden. Für weite Teile Norddeutschlands gelten Unwetterwarnungen, viele Schulen bleiben dicht. Erste Auswirkungen des Sturmtiefs sind schon zu spüren.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet „von Südwesten aufkommende, teils kräftige Schneefälle“, die sich bis zur Elbe ausbreiten. Bei stürmischem Ostwind sind Schneeverwehungen möglich, was zu größeren Behinderungen auf den Verkehrswegen führen kann, wie der Wetterdienst warnt. Im Süden und Westen Deutschlands soll der Schnee – bei ebenfalls stürmischem, aber aus südwestlichen Richtungen wehendem Wind – am Morgen rasch in Regen übergehen. Dann wird es sehr glatt.
In einem Streifen von der Nordsee bis in den Osten hinein können verbreitet um die 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Den meisten Schnee erwartet der Deutsche Wetterdienst für die sogenannten Staulagen der Mittelgebirge. An den Seiten der Berge, die dem Wind zugewandt sind, können 20 Zentimeter Neuschnee fallen, wie die Meteorologen in Offenbach am Morgen prognostizierten.
Und: „Ein Großteil des Schnees fällt dabei innerhalb von drei bis sechs Stunden – gebietsweise Unwetter!“, heißt es im Wetterbericht von 5 Uhr. Am Nachmittag und Abend sollen die Schneefälle dann allmählich nachlassen, dann werden nur noch wenige Zentimeter Neuschnee erwartet.
Dimitri Taube
Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst zu „Elli“
„Ich würde es nicht als ein Jahrhundert-Event einordnen. Das ist es auf gar keinen Fall. Es ist ein winterlicher Sturm und – wenn man das große Ganze betrachtet – nichts sonderlich Außergewöhnliches.“DWD-Meteorologe David Menzel über die Auswirkungen des Sturmtiefs in Norddeutschland
Dimitri Taube
Meteorologen: Schlimmste Befürchtungen in Berlin und Brandenburg treten nicht ein
Entwarnung für Berlin und Brandenburg: Der angekündigte Schneefall bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in weiten Teilen Brandenburgs und in Berlin nun aus. Es werde in der Nordhälfte Brandenburgs und in Berlin deutlich weniger Schnee herunterkommen als vorhergesagt, sagte ein DWD-Sprecher. Die Unwetterwarnung vor starkem Schneeverwehungen sei für Berlin und Brandenburg aufgehoben. Nur für den Landkreis Prignitz im äußersten Nordwesten bestehe die Warnung noch.
„Wir sehen keine Gefahr für Leib und Leben“, betonte der Sprecher. Am Nachmittag soll es dennoch leicht schneien, jedoch nicht in der zunächst vorhergesagten Intensität. Von den „schlimmsten Befürchtungen“ bleiben Berlin und die Nordhälfte Brandenburgs verschont. Kalt werde es aber weiterhin. Bei teils starken Böen könne die gefühlte Temperatur bei minus 20 Grad liegen. Der Süden Brandenburgs soll wie angekündigt mehrere Zentimeter Neuschnee bekommen.
Dimitri Taube
Orkanartige Böen an der Nordseeküste
Das Sturmtief „Elli“ verschärft das Winterwetter in Niedersachsen und Bremen. Seit dem frühen Morgen gibt es an der Küste Windböen und stürmische Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 65 Kilometern pro Stunde, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf werden an der Nordseeküste heftigere Sturmböen erwartet. Auf den Inseln bestehe die Gefahr einzelner orkanartiger Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 Kilometern pro Stunde, hieß es.
Auch im niedersächsischen Binnenland ist es seit der Nacht ungemütlicher und windiger geworden, auch dort kommt es zu stürmischen Böen. Vielerorts schneit es. Bis zur Nacht zum Samstag werden der Vorhersage zufolge im Norden und der Mitte Niedersachsens bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Im Harz werden stellenweise bis 30 Zentimeter Neuschnee erwartet. Wegen des kräftigen Windes warnt der Wetterdienst vor allem im Norden und der Mitte Niedersachsens vor starken Schneeverwehungen.
Dimitri Taube
Auswirkungen auf den Bahnverkehr
Die Bahn geht davon aus, dass bis Samstag Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr möglich sind. Wer kann, sollte seine Reise verschieben. Schon gekaufte Tickets könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Mancherorts wurden vorsorglich Verbindungen des Regionalverkehrs gestrichen.
Bereits am Abend war es Zugausfällen auf einigen Fernverkehrsstrecken gekommen. Betroffen waren etwa die Strecken Kopenhagen-Hamburg, Westerland/Kiel-Hamburg, Binz/Stralsund/Rostock-Berlin, Norddeich/Emden-Hannover/Ruhrgebiet.
Die Bahn hat darüber hinaus Vorbereitungen getroffen: In Bayern zum Beispiel können von den mehr als 10 000 Weichen laut DB rund 8 140 beheizt werden, damit sie nicht einfrieren. Bei Schneeverwehungen würden schwere Loks über verschneite Gleise fahren und eine Spur für nachfolgende Züge ziehen, sagte eine Sprecherin. Allerdings sei man selbst bei bestmöglicher Vorbereitung nicht gegen alle Witterungsfolgen gefeit.
Dimitri Taube
Unfälle aufgrund der Glätte
Autofahren kann bei diesen Wetterverhältnissen hochgefährlich sein, der Deutsche Wetterdienst warnt vielerorts vor spiegelglatten Straßen. In der Nacht kam es bereits zu ersten Unfällen aufgrund der Glätte. In Baden-Württemberg rutschte ein Bus einen Hang hinunter. Dabei verletzten sich laut der örtlichen Polizei drei Menschen leicht. Etwa zwei Dutzend Lastwagen fuhren sich auf der schneebedeckten Autobahn 7 im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen fest. Wie ein Polizeisprecher sagte, rückte in der Nacht unter anderem das Technische Hilfswerk (THW) zum Freischleppen aus.
Die Lagezentren in den Bundesländern sprachen in den frühen Morgenstunden allerdings insgesamt von einem bis dahin ruhigen Verlauf auf den Straßen mit eher kleinen Unfällen. Mancherorts wurde für Freitag vorsichtshalber der Busverkehr eingestellt oder schon vor Einschränkungen gewarnt.
Zwei Streufahrzeuge sind am frühen Morgen im dichten Schneefall in Hannover im Einsatz. Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Dimitri Taube
Viele Schulen bleiben zu
In Hamburg, Niedersachsen, Bremen und in Teilen Schleswig-Holsteins fällt der reguläre Schulbetrieb flächendeckend aus. Nach Angaben der zuständigen Behörden gibt es teilweise Distanzunterricht und Notbetreuung für jüngere Kinder. Grund für die Schließung ist meist, dass die Schulbusse nicht fahren und eine sichere Anreise nicht gewährleistet werden kann.
Auch in einigen Regionen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in Berlin fällt teils der Präsenzunterricht aus oder Eltern können ihre Kinder vom Unterricht entschuldigen. Mancherorts sind auch Kitas und Kindergärten betroffen.
In Bayern bleiben wegen glatter Straßen die Schulen in 18 Städten und Landkreisen von Niederbayern bis Unterfranken geschlossen. Das bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass der Unterricht überall komplett ausfällt. Die Schulleitungen können eigenständig entscheiden, ob der Unterricht per Videokonferenz stattfindet.
Viktoria Spinrad
Absage in der Basketball-Bundesliga wegen Schneemassen auf dem Dach
Sturmtief „Elli“ hat in der Basketball-Bundesliga für eine Absage gesorgt. Die Eigentümer der Inselpark Arena setzten die Partie in der BBL zwischen den Veolia Towers Hamburg und den Vet-Concept Gladiators Trier ab. Das Spiel sollte am Samstag ausgetragen werden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.
Die Arena-Sperrung erfolge „vorsorglich aufgrund der aktuellen Schneelast“, erklärten die Towers. Die Sicherheit von Besuchern, Sportlern und Personal habe oberste Priorität – insbesondere dann, wenn das Dach durch anhaltenden Schneefall und Eisbildung stark belastet wird, äußerte der Klub in einer Mitteilung.
Sina Kampe
So ist die Lage in Bayern
Schwierige Wetterverhältnisse werden kommende Nacht sowie am Freitag erwartet. In Ostbayern bleiben viele Schulen geschlossen. Das Kultusministerium hat hier einen entsprechenden Überblick veröffentlicht.
Sina Kampe
Was tun, wenn nichts mehr fährt?
Bahn, Flugzeug, Fernbus: Welche Rechte haben Reisende, wenn das Wetter zu Verspätungen und Ausfällen führt? Meine Kollegin Eva Dignös hat hier die Details zusammengefasst.
Juri Auel
Das ABC des Schnees
So ein Zeitungsarchiv ist ein ziemlicher Schatz. Gerade zu wiederkehrenden Themen finden sich dort allerlei Artikel, die nicht an Aktualität nicht verlieren. So wie in diesem Fall der Text meiner Kollegin Tina Baier: Fakten zum Thema Schnee – kurz, klar und kompakt.
Juri Auel
Schneefall erhöht Lawinengefahr in Bayern
Noch ist die Lawinengefahr vielerorts gering – doch das könnte sich schnell ändern: Noch in der Nacht werden laut bayerischem Lawinenwarndienst bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet, in Hochlagen der Allgäuer Alpen auch bis 15 Zentimeter. Hinzu kommt starker Wind, teils mit Orkanböen bis 120 Stundenkilometern.
„Mit stürmischem Wind und Neuschnee steigt die Lawinengefahr weiter an“, erläutern die Experten mit Blick auch auf Schneeschuhwanderer und Skitourengeher, die bisher in diesem Winter zumindest in Bayern noch wenig Chancen auf frischen Neuschnee hatten.
Sina Kampe
Verkehrsminister ruft zum Daheimbleiben auf
Wer in den kommenden Tagen nicht zwingend unterwegs sein muss, sollte aufgrund des erwartbaren Extremwetters nach Meinung von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am besten das Haus nicht verlassen. In Deutschland sei mit „enormen Schneemassen“ und Glatteis zu rechnen. „All die, die nicht unbedingt unterwegs sein müssen, sollten zuhause bleiben“, sagte Schnieder bei Welt TV.
Für Straßen- und Bahnsicherheit seien in den kommenden Tagen Tausende Menschen im Einsatz, erklärte Schnieder. „Im Bereich Straße sind über 6000 Straßenwärter unterwegs, bei der Bahn über 14000 Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass die Bahnhöfe, die Bahnsteige, die Weichen freigeräumt sind und dass der Verkehr fließen kann.“ Es solle nicht übertrieben werden; dennoch sei Vorsicht „immer ein guter Ratgeber“, so der Minister.
„Sicherheit geht immer vor, und nicht alles ist vorhersehbar, gerade nicht im Bereich des Wetters.“Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)
Sina Kampe
Niedersachsen: Schulen bleiben geschlossen
Wegen des Winterwetters bleiben die Schulen in ganz Niedersachsen am Freitag für den regulären Schulbetrieb geschlossen. Während es an einigen Schulen Distanzunterricht geben soll, fällt der Unterricht an anderen aus, wie aus einer Übersicht der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen und Mitteilungen der Landkreise und Städte hervorgeht.
Grund ist meist, dass die Schulbusse nicht fahren. Bereits am Donnerstag blieben deshalb vor allem im Nordwesten viele Schulen zu. Für die Jahrgänge bis zur zehnten Klasse müssen Schulen eine Notbetreuung anbieten.
Sina Kampe
Herzlich willkommen zum Schnee-Blog
Das Wintertief „Elli“ bringt viel Schnee, Sturm und Glätte nach Deutschland. Zahlreiche Züge fallen aus, mancherorts bleiben die Schulen geschlossen. Mit unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden. Herzlich willkommen!