Harpstedt (dpa/lni) - Wegen des anrückenden Orkantiefs "Sabine" ist die Holzheizmesse in Harpstedt (Landkreis Oldenburg) für Sonntag abgesagt worden. Das Forstamt Ahlhorn habe entschieden, die Veranstaltung auszusetzen, um Besucher und Aussteller vor der Gefahr durch Sturmböen zu schützen, teilten die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) am Samstag mit. Bei gutem Wetter hatten die Organisatoren für die beiden Veranstaltungstage am Wochenende mit insgesamt bis zu 10 000 Besuchern gerechnet.

"Wohl wegen des drohenden schlechten Wetters kamen am Samstag schon mehrere Tausend Interessierte", sagte NLF-Sprecher Rainer Städing. Bei den Holzheiztagen werden unter anderem Holzöfen und Holzheizungen ausgestellt und neue Geräte zum Selbermachen von Brennholz präsentiert.

Erste Ausläufer des Orkantiefs werden die Menschen an der Nordsee nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraussichtlich am Sonntagvormittag zu spüren bekommen. Im Laufe des Tages breitet sich "Sabine" demnach mit schweren Sturmböen und einzelnen Orkanböen auf den gesamten Norden und die Mitte Deutschlands aus, wie der DWD am Samstag mitteilte.

Besonders heftig werde sich "Sabine" an der Nordsee, im Bergland sowie in besonders exponierten Lagen austoben. Die Niedersächsischen Landesforsten hatten bereits am Freitag landesweit, aber mit besonderem Blick auf den Harz und die anderen niedersächsischen Mittelgebirge, vor dem Betreten der Wälder gewarnt.