Göttingen (dpa/lni) - Niedersachsen und Bremen steht ein Wochenende mit typischem Herbstwetter bevor. "Wir bekommen Wolken, Schauer und böigen Wind", sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdiensts (DWD). An der Nordsee müsse am Samstag auch mit Gewittern gerechnet werden. Am Sonntag wird es den Prognosen zufolge dann landesweit regnen. "Ich glaube, da bleibt keiner trocken", sagte die Sprecherin. Auch der Wind werde an Stärke zunehmen. An der Küste müssten sich die Menschen auf Sturmböen einstellen. In der kommenden Woche werde es unbeständig bleiben.