Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich auf ein Wochenende mit Schmuddelwetter einstellen. Ab Samstagmittag wird es regnerisch und stürmisch, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 9 Grad Celsius in Kiel am Samstag. Auch für den Sonntag sind die Wetteraussichten eher trüb: Zwar steigen die Temperaturen auf 15 Grad in Hamburg, doch laut der DWD-Prognose wird der starke Regen anhalten. Mancherorts werden zudem orkanartige Böen erwartet.

