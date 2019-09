Artikel per E-Mail versenden

Hamburg (dpa/lno) - Das Wetter im Norden Deutschlands bleibt auch in den kommenden Tagen wechselhaft. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken immer mal wieder ab. An der Nordseeküste kann es zu Schauern kommen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erreichen die Temperaturen 19 bis 21 Grad.

Der Freitag startet flächenweise bewölkt, örtlich kann es immer wieder regnen. Am Nachmittag wird es dann bei Temperaturen um die 19 Grad wieder freundlicher und trockener. Nachts kühlt es dann merklich ab. Im Bereich östlich von Hamburg kann es vereinzelt sogar Bodenfrost geben.

Am Samstag bleibt es vormittags noch leicht bewölkt. Am Nachmittag zeigt sich dann immer mehr die Sonne. Es werden Höchsttemperaturen um die 19 Grad erreicht.