Göttingen (dpa/lni) - Niedersachsen und Bremen steht ein Wochenende mit viel Sonnenschein bevor. Nach letzten kleineren Schauern am Freitag vor allem in Richtung Nordsee werde es Samstag und Sonntag sonnig und warm, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. Am Samstag könnten örtlich 22 und am Sonntag sogar 25 Grad erreicht werden. "Gerade in den südlichen Landesteilen verspricht der Sonntag ein sehr schöner Spätsommertag zu werden", sagte der Sprecher. An der Küste werde es mit 20 beziehungsweise 22 Grad an beiden Wochenendtagen etwas kühler sein.

Ab Montag werde sich die Wetterlage umstellen. Zunächst sei es zwar vor allem in den östlichen Landesteilen noch freundlich. Aber nach und nach werde es dann auch dort von Westen oder Südwesten her wechselhafter mit Temperaturen knapp unter 20 Grad.