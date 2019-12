Kiel (dpa/lno) - In Schleswig-Holstein und Hamburg wechseln sich am Montag Wolken und Sonne ab - zwischenzeitlich können vereinzelte Schauer auftreten. Am Morgen kann es stellenweise glatt werden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Es weht mäßiger und böiger Wind bei Höchsttemperaturen von 6 bis 8 Grad.

In der Nacht zum Dienstag wird es zunehmend wolkig und an der Nordsee gibt es vereinzelt schwache Schauer. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 0 Grad - es können Bodenfrost und Glätte auftreten.