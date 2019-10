Hamburg (dpa/lno) - Der Norden muss sich auf ungemütliches Wochenendwetter einstellen. Vergleichsweise entspannt soll dafür aber der Verkehr auf den norddeutschen Autobahnen ablaufen.

Am Wochenende müssen sich Menschen auf regnerisches und bewölktes Wetter gefasst machen. Bis Samstagmorgen gilt für den Schleswig-Holsteiner Norden eine Dauerregenwarnung, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Auch tagsüber könne es in beiden Bundesländern vereinzelt zu Regen, vor allem aber zu kräftigem Wind kommen. Die Temperaturen würden dabei in Hamburg die 15, in Kiel die 16 Grad nicht übersteigen. Ähnlich grau und verregnet ginge es am Sonntag zu - dann allerdings bei über 20 Grad in Teilen Schleswig-Holsteins.

Über gute Nachrichten können sich Reisende in Norddeutschland freuen: Wo in Süddeutschland zäher Herbstferienverkehr erwartet wird, gehe es auf den Autobahnen im Norden ruhiger zu. Mit etwaigen Verzögerungen müssten Autofahrer laut ADAC wegen der vielen Baustellen aber auf der A1 und der A7 rechnen.