Hannover (dpa/lni) - Nach dem sonnigen und warmen Wochenende sinken die Temperaturen in Niedersachsen und Bremen zu Wochenbeginn wieder. "Die Sonne macht sich überall rar", beschrieb Tobias Schaaf, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Hamburg, die Entwicklung mit Blick auf Montag. Zu Beginn der Woche sei das Wetter im Norden eher unbeständig. Kühle Luft zieht von der Küste bis in den Süden Niedersachsens. Immer mal wieder sind demnach Schauer dabei. Die Höchstwerte steigen auf 16 Grad auf der Insel Borkum und auf 18 Grad rund um Göttingen.

Am Dienstag wird das Wetter ein wenig freundlicher, weil sich zwischendurch auch sonnige Abschnitte auftun. Mit höchstens 17 Grad in der Grafschaft Bentheim bleiben die Temperaturen ähnlich kühl wie am Vortag. Es weht zudem ein frischer Wind - mit zunächst stürmischen Böen an der See und später auch im Inland. Mitte der Woche bleibt es kühl, aber das Wetter wird wieder etwas sonniger. "Das fühlt sich insgesamt schon recht herbstlich an", sagte der DWD-Meteorologe.

Am Wochenende genossen viele Menschen noch den Sonnenschein. In Göttingen stieg die Temperatur am Sonntag auf 21 Grad. Mit 23 Grad war es in Bad Harzburg am Nachmittag sogar noch zwei Grad wärmer. Viele Menschen wanderten unter anderem im Harz. Auch die ostfriesischen Inseln und die Küste zählten zahlreiche Besucher.