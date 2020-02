Hamburg (dpa/lno) - Meteorologen warnen vor einem heftigen Sturmtief am Wochenende. Ab Sonntagnachmittag drohe über der Nordsee ein Orkan. Auch im Binnenland bestehe ab dem Nachmittag Unwettergefahr durch orkanartige Böen, wie der Deutsche Wetterdienst DWD am Freitag auf seiner Homepage mitteilt. Dabei soll es in der Nacht zum Montag kräftig regnen, teilweise mit Gewittern. Für den Wochenanfang erwarten die Meteorologen vor allem in Schauernähe weiter schwere Sturmböen sowie vereinzelt orkanartige Böen aus West. In der Nacht zum Dienstag kann es zusätzlich schneien. Bei Tiefst-Temperaturen um drei Grad besteht Glättegefahr, hieß es.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie BSH erwartet für die Nordsee in der Nacht zum Montag sowie in den darauffolgenden Tagen erhöhte Wasserstände.