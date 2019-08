In den kommenden Tagen auch Gewitter und Starkregen

Hamburg (dpa) - Auf den strahlenden Sonnenschein folgen im Norden in den nächsten Tagen Gewitter und teils unwetterartige Regenschauer. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes vom Montag bleiben durch Hochdruckgebiet "Corina" vorerst die hohen Temperaturen erhalten. In Hamburg wird es demnach bis zu 31 Grad heiß und auch in den Küstenregionen von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird die 30-Grad-Grenze erreicht.