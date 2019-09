Hannover/Bremen (dpa/lni) - Nach dem freundlichen Wetter am Samstag bringen die kommenden Tage zunehmend Regen und kühlere Temperaturen. Der Einfluss von Hoch "Gaia" werde ab Sonntag voraussichtlich nachlassen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Samstag. Am Sonntag sei es zunächst heiter, später ziehen im Norden über Niedersachsen und Bremen Wolken auf. Dann ist der Prognose zufolge mit etwas Regen zu rechnen, der in der Nacht zum Montag Richtung Süden wandern könnte.

Am Montag ist es dann voraussichtlich meist stark bewölkt mit Regen, die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 19 Grad. In der Nacht zum Dienstag könnten im Norden teils kräftige Schauer fallen, die Temperaturen sinken laut DWD auf 8 bis 11 Grad. An der See muss am Dienstagnachmittag mit Sturmböen gerechnet werden.