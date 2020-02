Auch Abellio kündigt wegen "Sabine" massive Behinderungen an

Halle (dpa) - Zugreisende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich am Montag wegen des Sturmtiefs "Sabine" auch beim Bahnunternehmen Abellio auf erhebliche Behinderungen einstellen. Es werde zu massiven Verspätungen und Zugausfällen kommen, teilte ein Unternehmenssprecher am Sonntagabend mit. Meist werde kein Ersatzverkehr angeboten werden können.

Bereits am Sonntagabend muss mit Verzögerungen gerechnet werden. Abellio setzte die Höchstgeschwindigkeit seiner Regionalzüge vorsichtshalber auf 80 Kilometer pro Stunde herab. Betroffen ist das Dieselnetz in Sachsen-Anhalt, das etwa Magdeburg mit dem Salzlandkreis, dem Harz, Stendal und Wolfsburg verbindet. Auch im Süden Sachsen-Anhalts mit den Abellio-Linien zwischen dem Raum Leipzig-Halle, Naumburg, Erfurt, Eichsfeld, Eisenach und Kassel gilt das herabgesetzte Tempo.

Zuvor hatte bereits die Deutsche Bahn angekündigt, den Fernverkehr wegen des Sturms vorerst einzustellen. Im Regionalverkehr müssten sich die Reisenden ebenfalls auf Behinderungen einstellen. Für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gilt eine amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen bis ins Flachland.