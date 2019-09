Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalts Wäldern ist die Gefahr von Bränden nach wie vor hoch. In sechs von achtzehn ausgewiesenen Landkreisen, Städten und Regionen galt am Dienstag die höchste Waldbrand-Warnstufe 5, wie aus einer Online-Übersicht des Landeszentrums Wald hervorgeht. Eine "sehr hohe Gefahr" herrsche demnach in den Waldgebieten der nördlichen Börde, des Landkreises Wittenberg, im Jerichower Land und rund um Stendal. In weiteren fünf Gebieten gilt demnach die Stufe 4. Im Salzlandkreis ist die Waldbrandgefahr derzeit bei Stufe 2 am geringsten.