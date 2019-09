Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen setzt sich das eher ungemütliche Wetter in den kommenden Tagen mit Wolken, Regen und Gewittern fort. Vor allem am Sonntag bleibt es stark bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 bis 18 Grad. Am Montag wird es mit bis zu 19 Grad zwar lokal etwas wärmer, es bleibt jedoch bei meist starker Bewölkung. Vor allem in Osthessen regnet es auch wieder. Der Regen zieht dann am Dienstag ab, es bleibt aber wechselnd bis stark bewölkt. Mit bis zu 21 Grad gehen die Temperaturen erneut ein wenig weiter nach oben.