Nach Sturmschaden am Dom: Kran-Bergung erst ab Wochenmitte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der während des Sturms auf das Dach des Frankfurter Doms gekrachte Kran kann voraussichtlich erst Mitte der Woche entfernt werden. "Es wäre bei dieser Wetterlage viel zu gefährlich, das jetzt schon zu tun", sagte die Dombaumeisterin der Stadt, Julia Lienemeyer, am Montag. Wichtig sei nun, den Kran abzusichern und das Dach provisorisch zu schließen, damit kein Wasser in das Gewölbe eindringen kann. Eine Einsturzgefahr bestehe nicht, der Kran stecke fest. Wie hoch der Schaden ist, blieb unklar. "Wir sind einfach froh, dass niemand verletzt wurde", so Lienemeyer.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) meldete sich in einem Video auf Facebook zu Wort. Er sei erschrocken gewesen, als er den Einriss im Dach gesehen habe. "Wir werden alles machen, dass das schnell repariert wird." Der Dom habe ja eine "immense Bedeutung". Zu den Kosten der Reparatur sagte Feldmann: "Ich wage keine Prognose, aber ich glaube, da wird nicht gespart."

Auch Frankfurts Bürgermeister Uwe Becker (CDU) betonte: "Wir werden alles unternehmen, um die Schäden so schnell wie irgend möglich zu beheben." Baudezernent Jan Schneider (CDU) ergänzte: "Dieser Unfall kommt deshalb zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt, weil wir kurz davor waren, den Kran abzubauen - das Unwetter kam also wenige Tage zu früh."

Der Sturm "Sabine" hat den Baukran in der Nacht zu Montag umknicken lassen. Dessen Spitze krachte ins Dach des Doms. Die Feuerwehr sperrte das Gebiet weiträumig ab. Eine Gefahr für Passanten bestehe dank der Absperrung nicht, selbst wenn sich ein Ziegel lösen sollte, sagte ein Feuerwehrsprecher. Um die Bergung des Krans kümmere sich eine Fachfirma.