Offenbach (dpa/lrs) - Das hochsommerliche Wetter bleibt Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch zum Start in die neue Woche erhalten. Dabei kann es in den kommenden Tagen auch zu Gewittern mit unwetterartigem Starkregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.