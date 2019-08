Offenbach (dpa/lhe) - Das Hochdruckgebiet "Corina" hat zum Start in die neue Woche nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch Blitz und Donner im Gepäck. Wo es zu Gewittern kommt, muss in den kommenden Tagen auch mit unwetterartigem Starkregen in Hessen gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.