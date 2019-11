Wind und frostige Temperaturen in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen beginnt windig und kühl. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte, ziehen am Freitagvormittag Windböen mit einer Stärke von bis zu 55 Kilometern pro Stunde durch das Sauerland und das Münsterland. Im Hochsauerland sind vereinzelt auch noch stärkere Böen möglich. Ab dem Mittag soll der Wind laut DWD-Prognose deutlich abnehmen. Bei Temperaturen von 6 bis 8 Grad bleibt es den Rest des Tages über trocken und überwiegend bewölkt.

In der Nacht zu Samstag kann es in den Regionen vom Sauerland bis nach Ostwestfalen gelegentlich regnen, ab einer Höhe von 600 Metern ist auch Schneeregen oder Schnee möglich. Dazu sinken die Temperaturen auf 4 bis 1 Grad, im Bergland auf -2 Grad. Örtlich kann es glatt werden. Der Samstag beginnt dann laut Vorhersage der DWD-Meteorologen bewölkt, später zeigt sich im Süden auch die Sonne. Dazu werden Temperaturen von maximal 5 bis 8 Grad erreicht, im Bergland maximal 4 Grad.

Auch in der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken, bei Temperaturen von bis zu -1 Grad im Flachland und bis zu -4 Grad im Bergland warnt der DWD vor Glätte auf den Straßen. Der Sonntag zeigt sich dann freundlich und trocken bei maximal 7 Grad und schwachem bis mäßigem Wind aus Nordost.